Secondo alcune rivelazioni da Buckingham Palace la Regina Elisabetta sarebbe preoccupata per le condizioni di salute del marito il Principe Filippo

La salute del Duca di Edimburgo, il Principe Filippo, sta preoccupando la Famiglia Reale ed in particolare la Regina Elisabetta. Ecco le rivelazioni di cosa sta emergendo nelle ultime ore.

I problemi a Buckingham Palace

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per la Famiglia Reale, soggetta a scandali e ad attacchi da varie parti dell’opinione pubblica internazionale.

In primis lo scandalo internazionale del magnate Jeffrey Epstein morto suicida in un carcere americano perché a capo di un’organizzazione di traffico di minori per prostituzione.

La vicenda ha investito Buckingham Palace a causa dell’amicizia e del presunto coinvolgimento nei loschi traffici del terzogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filipo, il Principe Andrea.

La situazione appare talmente difficile che Andrea, in seguito all’intervista fiume che ha fatto infuriare l’erede al Trono, il Principe Carlo, ha deciso di allontanarsi da tutti gli impegni pubblici.

Per non parlare della situazione politica del Regno Unito con la questione calda della Brexit ancora molto controversa.

Tutto ciò deve aver di certo influito sullo stato d’animo dei due regnanti, la Regina Elisabetta II e suo marito il Principe Filippo, entrambi dediti al trono anche se ormai in età avanzata.

La salute del Principe Flippo preoccupa tutti

Il momento di grande stress della Regina preoccupata per la salute del consorte è proprio quanto emerge dalle dichiarazioni di alcuni esperti reali, in particolare di Ingrid Seward, caporedattrice della rivista Majesty, come riporta il Daily Express.

“Tanto per cominciare suo marito ha 98 anni e probabilmente non è in ottima salute, quindi non ha preso da lei”.

Un’altra fonte reale ha rivelato al Sun che ultimamente la salute del Principe Filippo è stata soggetta ad alti e bassi e lui si è ritirato nella residenza di Sandrigham dallo scorso settembre:

“Qualche settimana fa Filippo ha avuto degli alti e bassi e non si è sentito molto bene”.

Il commentatore reale spiga che fino a poco tempo fa il Duca di Edimburgo era invece molto energico:

“Andava in carrozza, pescava a Balmoral e guidava le auto reali”

Anche se dopo il suo incidente a gennaio scorso ha smesso di guidare su strade pubbliche.

Chissà se il motivo del calo di energia del Principe Filippo sia conseguenza proprio di quell’incidente e se la sua salute migliorerà nei prossimi tempi.