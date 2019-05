Regina Elisabetta, le parole vietate alla Royal Family: la rivolta di Kate Middleton

La Regina Elisabetta non sta mai ferma e ha attuato una lista di parole che nessuno della Royal Family può dire. Ma Kate Middleton non sembra esserne convinta!

La Regina Elisabetta, sovrana d’Inghilterra, si impone e ha istituito alcune parole completamente vietate alla Royal Family, seppur Kate Middleton veda la questione abbastanza “sorpassata”.

Le parole vietate alla Royal Family

Sappiamo bene che il Protocollo Reale impone delle regole molto ferree che tutta la famiglia, bambini compresi, sono tenuti a seguire senza un minimo di cedimento.

Come si evince dal Daily Mail, l’antropologa sociale Katie Fox avrebbe individuato quelle parole che sono state vietate a tutta la famiglia. In questo articolo vi abbiamo spiegato cosa Kate Middleton non possa più fare, ma quali sono le parole bandite da corte?

Le parole francesi

Secondo la Fox nessuna parola francese – soprattutto toilette – deve essere pronunciata o scritta da un membro della famiglia inglese. Ma perché? I passati conflitti da Inghilterra e Francia avrebbero fatto da spinta per attuare questa decisione.

Per questo motivo i reali moderni – come William, Kate, Meghan e Harry – non capiscono come ancora oggi si debba seguire questa regola.

Infatti si aggiungono alla lista anche la parola Pardon? (ovvero: prego? Scusa?) e perfume, cambiata direttamente da Lady Diana in “Scent” così da non offendere nessuno a corte.

Mamma e Papà

Ebbene si, i piccoli di corte non possono usare i termini Mum e Dad per chiamare i loro genitori – trasformandoli in termini più in linea con la loro categoria (in italiano madre e padre).

Molte volte il Principe Carlo è stato pinzato chiamare la sovrana “mummy” facendola infuriare davanti a tutti.

Porzione

La parola che indica la quantità di cibo verrebbe utilizzata solo dalle classi sociali inferiori, per questo motivo i Reali dovrebbero optare per altri sinonimi oppure proprio non dire nulla in merito.

Slang inglesi

I Reali Inglesi non possono, sempre secondo la Fox, utilizzare terminologie di uso comune come salotto – comunemente utilizzato dal popolo.

Una parola bandita, che Kate e William però tendono ad utilizzare, è la parola “Posh” che significa elegante: per non confondersi con la classe sociale, il termine deve essere trasformato in “Smart”, molto più consono per dei Reali.