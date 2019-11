Regina Elisabetta nozze low cost per Beatrice di York, il dramma della figlia di Andrea: dopo lo scandalo Epstein

Lo scandalo Epstein rende necessario un basso profilo per le nozze della nipote della Regina Elisabetta, Beatrice di York

Il Principe Andrea coinvolto nello scandalo di Epstein ha gettato la Regina Elisabetta nello sconforto e nella preoccupazione, la Principessa Beatrice sarà costretta a sposarsi con un matrimonio di basso profilo.

La Famiglia Reale tra allontanamenti e riconciliazioni

Molti alti e bassi per la Famiglia Reale nell’ultimo periodo che hanno portato alcuni membri ad allontanarsi e a riavvicinarsi alla Corona e agli altri Royal.

Solo poche settimane fa il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno accusato la Famiglia Reale e la Regina Elisabetta in particolare di fare loro vivere una vita stressante fatta di un rigido protocollo ed impegni serrati.

Lo scandalo del Principe Andrea coinvolto nel caso Epstein ha contribuito far cadere sulla Famiglia Reale un’alone di diffidenza.

C’è da dire che in questo periodo si sono presentate anche alcune occasioni che hanno visto riuniti tutti i Royal per celebrare ricorrenze importanti.

In tali occasioni popolo e media erano concordo nel seguire con affetto e commozione il tributo dato dalla Famiglia Reale come ad esempio nel Giorno della Memoria in onore delle vittime della Prima Guerra Mondiale.

Principessa Beatrice e il matrimonio rimandato

L’attenzione dei media sullo scandalo Epstein e di conseguenza sulla Famiglia Reale vede sfortunatamente coinvolti anche la Principessa Beatrice di York, figlia del Principe Andrea ed il suo futuro sposo Edoardo Mozzi Mapelli.

I due giovani hanno annunciato il matrimonio già più di due mesi fa ma ancora non vi è una data precisa e non è nemmeno certo che non verrà rimandato proprio a causa della pressione mediatica.

Di sicuro non potranno recarsi a festeggiare in Italia, paese d’origine dello sposo perché la Regina ha già messo il veto su un suo viaggio all’estero.

Anche per lo stile delle nozze Beatrice dovrà rinunciare al matrimonio in grande stile come quello avuto appena un anno prima dalla sorella minore Eugenia.

Voci danno addirittura come possibile una cerimonia in un tendone nel giardino della madre di Beatrice Sarah Ferguson.