Regina Elisabetta, un altro uomo nella sua vita: Attraente in modo devastante

A distanza di molti anni spunta il nome di un uomo per il quale la regina Elisabetta ha perso la testa e nessuno lo sapeva.

La regina Elisabetta è finita al centro dell’attenzione mediatica per la rivelazione del nome di un uomo che avrebbe fatto parte della sua vita.

Regina Elisabetta innamorata di un uomo e non è Filippo

Non si parla del duca di Edimburgo, il principe Filippo, padre dei suoi figli Carlo e Andrea. Si tratta, invece, di un uomo “attraente in modo devastante”, che avrebbe fatto letteralmente perdere la testa alla regnante.

Secondo alcune indiscrezioni fatte da un’amica storica della regina, prima di conoscere Filippo, Elisabetta si sarebbe infatuata di un altro giovane.

Il nome rivelato di recente sarebbe quello del giovane del quale la sovrana si sarebbe innamorata quando era soltanto un adolescente.

La confessione inedita è trapelata attraverso i diari di Lady Alathea Fitzalan Howard, una delle compagne d’infanzia della regina.

I quaderni in questione sono stati pubblicati dopo la morte della donna e sono usciti nel Regno Unito con il titolo di “The Windsor Diaries: A Childhood with the Princesses”.

Siete pronti a scoprire il nome della prima cotta della regina? Si tratta di Hugh FitzRoy, conte di Euston.

Secondo i rumors, pare che il giovane piacesse sia a Elisabetta che a Alathea:

“Sono sicura che Hugh preferisse Lilibeth a me. Non era innamorato di lei, ma le sue attenzioni lo facevano felice.”

Secondo il racconto della donna, Elisabetta avrebbe fatto una dichiarazione a dir poco incredibile. A proposito del ragazzo, avrebbe ammesso:

“Questo giovane gigante è attraente in modo devastante. Ha creato agitazione.”

Pare che la regina avesse una vera e propria cotta per il conte di Euston, che tuttavia non apparì particolarmente ricambiata.