La Regina Elisabetta ‘Ha bisogno di una sacca di sangue per una trasfusione’: l’inquietante abitudine reale

La Regina Elisabetta è stata più volte in viaggio negli ultimi tempi nessuno però aveva notato un particolare. Ecco cosa è emerso

La salute della Regina Elisabetta, nonostante gli anni vissuti sembra impeccabile. La regina inglese ha una corazza incredibile. Eppure, qualcuno ha svelato che in viaggio la Regina non può fare a meno di portare con sé una sacca di sangue, ecco il motivo.

Regina Elisabetta, costretta a portare una sacca di sangue

La Regina inglese più amate e temuta di sempre non ha potuto fare a meno nel tempo di adattarsi alle norme reali e adottare delle abitudini davvero molto singolari. Nella sua valigia da mare, infatti, non può mai mancare una sacca di sangue. Ognuno di noi ha una lista di oggetti che non possono mai mancare in vacanza, ma la Regina ne ha uno alquanto singolare, ovvero una sacca di sangue.

Secondo il Daily Mirror, la Regina però porterebbe sempre almeno altri due oggetti: il suo diario rinchiuso in uno scrigno, da cui Elisabetta non si separa mai, la sua teiera con le iniziali per la tradizionale ora del tè e la sacca di sangue. Per quanto riguarda i viaggi però ci sono altre regole e abitudini che definire singolari sembra limitante. Il principe William non può viaggiare sullo stesso aereo dei figli George e Charlotte, perché non è consentito stiano sullo stesso aereo, per eventuali incidenti.

Altre rigide regole per i royal

Il protocollo impone anche ai due fratelli reali viaggi separati. Una forma di prevenzione che si estende anche a ciò che va messo in valigia: deve essere presente nei bagagli tutto il necessario per varie occasione, come un funerale. In viaggio infatti portano sempre un abito scuro per non farsi trovare ‘impreparati’.

Infine, sicuramente il più macabro articolo che Elisabetta e il figlio Carlo devono sempre mettere in valigia: una sacca del proprio sangue. Il motivo? E’ chiaro: in caso abbiano un incidente e necessitino di una trasfusione. Insomma non dev’essere una passeggiata viaggiare per un membro della famiglia reale.