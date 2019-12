‘È morta la Regina Elisabetta’ dopo l’esercitazione militare gira sui social di tutto il mondo la notizia fake

“La Regina Elisabetta è morta per un infarto”, la fake news diventata virale sui social: picco di ricerche su Google

Due giorni fa si è diffusa sui social social una notizia che ha fatto impallidire milioni di sudditi: la Regina Elisabetta è morta. Il messaggio, che annunciava la scomparsa della sovrana per un infarto, è una fake news. Ma come è nata questa bufala? La spiegazione arriva dal quotidiano britannico The Indipendent.

Regina Elisabetta morta, fake news

Panico tra milioni di cittadini britannici che la settimana scorsa hanno ricevuto un messaggio su whatsapp che riportava la notizia della morte della Regina Elisabetta II per un infarto. Ma si tratta di una bufala che è diventata rapidamente virale sul web. Per tale motivo, il portavoce di Buckingham Palace, Charlie Proctor, ha deciso di smentire la notizia con un comunicato ufficiale in cui ha precisato che in un determinato periodo dell’anno iniziano a diffondersi voci infondati sulle reali condizioni di salute di sua maestà:

“Vedo che abbiamo raggiunto quel periodo dell’anno in cui devo dissipare le voci sulla morte di Sua Maestà. La regina non è morta.”

Il portavoce ha poi affermato che è in perfetta saluta e che era pronta per ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali.

“È viva, sta bene, e non vede l’ora di ospitare il presidente Trump e altri leader mondiali a Buckingham Palace per l’accoglienza alla NATO”

Come è nata la bufala?

Secondo quanto riportato dall’indipendent, la fake news si è rapidamente diffusa sui social a causa di un equivoco. Nel dettaglio, la notizia si è diffusa in seguito a una esercitazione della Royal Navy. Una esercitazione che, a detta della Marina, è prevista nei piani di emergenza stabiliti per il richiamo del personale.

Insomma, la sovrana all’età di 93 anni, gode di ottima salute.

