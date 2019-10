Regina Elisabetta, perché Meghan Markle e Kate Middleton non possono accavallare le gambe? Ecco tutti i divieti

Perchè Meghan Markle e Kate Middleton non possono accavallare le gambe? Questo è solo uno dei divieti della Regina Elisabetta! Scopriamoli tutti

La Regina Elisabetta a volte non è così divertente come sembra e le regole del protocollo da seguire, per due donne giovani e belle, sono molto imperative e anche particolari. Ma perché non possono fare tutte queste cose?

L’etichetta e il protocollo reale della Regina Elisabetta

Diventare principesse e sposare due degli uomini più desiderati del mondo è un vero sogno. Ma poi arriva la realtà, con regole ed etichette che non possono essere interpretate o sbagliate.

In questo caso Kate è molto più preparata e ligia al dovere di Meghan, considerata ribelle proprio come suo marito il Principe Harry. Ma nonostante tutto anche Kate più di una volta non è riuscita a sottostare ad ogni punto del protocollo.

Negli anni il protocollo e l’etichetta si sono ammorbiditi e la stessa Sovrana ha effettuato qualche variazione, proprio per avvicinarsi ai tempi che cambiano e per il fatto che due giovani donne potrebbero essere un esempio in giro per il mondo.

Ma allora perché tutto questo che stiamo per elencare continua ad essere vietato?

I divieti per Kate Middleton e Meghan Markle

Vanity Fair riporta alcuni dei divieti più imperativi della Corona la quale queste due bellissime e importanti donne hanno dovuto – e dovranno sempre -sottostare.

Non indossare scarpe con la zeppa

Sì alle scarpe basse, sì al tacco ma non troppo ma assolutamente no alla zeppa. Questa tipologia di calzatura non è gradita alla Sovrana, denominandola poco elegante e che comporta una andatura lontana dal regale.

Come biasimarla? Meghan non ha accettato di buon grado l’imposizione, ma ha dovuto chiudere un occhio e archiviare le sue scarpe dentro gli scatoloni.

Non accavallare le gambe

Una questione annosa, infatti sono tante le foto della moglie del Principe Harry con le gambe accavallate. Eppure questo è uno dei divieti imperativi della Sovrana.

L’etichetta reale lo vieta ed esige che le gambe vengano incrociate all’altezza delle caviglie: Kate Middleton dopo anni ha imparato a farlo in maniera perfetta.

Non stringere troppo la mano

Questo è un altro divieto, infatti le donne della famiglia Reale non possono stringere la mano con forza quando si presentano o salutano qualcuno. Non solo, la stretta di mano arriva solo quando il primo ad invitare è un membro della famiglia reale.

Non per nulla queste donne portano con sé delle clutch così che le mani siano impegnate e non si creino imbarazzi.