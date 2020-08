Regina Elisabetta, Meghan e Harry la rifiutano: ‘Non vedrà più Archie’

Meghan Markle e il Principe Harry ai ferri corti con la famiglia reale: la regina non vedrà il piccolo Archie

Meghan Markle e il Principe Harry stanno vivendo una vera e propria crisi con la famiglia reale. La coppia, infatti, pare abbia rifiutato l’ennesimo invito della regina Elisabetta.

La bis nonna pare che non avrà modo di vedere il piccolo Archie, ancora una volta…

Il rifiuto di Meghan Markle ed Harry

La Regina Elisabetta II ha ufficializzato il suo invito alla famiglia del Principe Harry. Assieme a Meghan Markle e al piccolo Archie, infatti, è stato invitato dalla bis nonna a Balmoral, in occasione delle vacanze.

Meghan ed Harry, però, sembra proprio che difficilmente rimetteranno piede in Gran Bretagna quest’estate. La Markle, inoltre, compirà gli anni il prossimo 4 agosto e sembra proprio che stia progettando una fuga romantica che non prevede affatto Londra tra le tappe.

La Regina ha comunque offerto ai nipoti la possibilità di ricongiungersi con la Famiglia Reale, invitandoli al Castello di Balmoral in Scozia per le vacanze estive. Secondo gli esperti, però, Harry e Meghan avrebbero già declinato l’invito.

Secondo alcuni, la coppia vorrebbe evitare incontri imbarazzanti con il Principe William e Kate Middleton, anche loro invitati dalla bis nonna assieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis.

La regina Elisabetta non vede Archie

Dopo mesi di isolamento a Windsor, Elisabetta e suo marito Filippo (99 anni) avrebbero potuto nuovamente incontrare i loro nipotini, ma pare che così non sarà.

Già lo scorso anno, i Sussex avevano rifiutato l’invito della regina a Balmoral. Ormai è da moltissimo tempo, quindi, che la regina Elisabetta II non ha modo di vedere il piccolo Archie.

Lo scorso marzo, infatti, quando i Sussex tornarono a Londra per adempiere agli ultimi doveri di Corte, non lo portarono con loro, preferendo affidarlo alle cure di Jessica Mulroney, in Canada.

L’ennesimo rifiuto della coppia alla regina, potrebbe aver generato ulteriore alta tensione all’interno della famiglia reale.