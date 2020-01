Colpita da un malore improvviso, La Regina Elisabetta: i sudditi preoccupati per la sua salute: costretta a cancellare tutti gli impegni

Colpita da un malore improvviso, La Regina Elisabetta: i sudditi preoccupati per...

Ore di apprensione per la Regina Elisabetta che ha accusato un malore improvviso tale da dover cancellare gli impegni, colpa della Mexgit? Ecco i dettagli

I sudditi britannici sono in apprensione dopo che è trapelata la notizia che la Regina Elisabetta ha avuto un malore ed ha dovuto cancellare un impegno. Si temono gli effetti della Megxit sull’anziana sovrana.

Scandali e Megxit, l’anno terribile per Buckingham Palace

La decisione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle di rinunciare a tutti i doveri reali e trasferirsi a vivere in Canada da “privati cittadini” è nata di certo come spiegato dal Duca di Sussex da un’esigenza di proteggere la sua famiglia dall’ingerenza della stampa e vivere una vita più serena.

Forse però i due sposi hanno sottovalutato tutte le implicazioni pratiche del loro gesto.

Nonostante le voci di litigi e antipatie infatti, tutti i membri della Famiglia Reale sono apparsi molto colpiti e intristiti da questa decisione rilasciando dichiarazioni molto toccanti.

William e Kate in primis, addolorati perché i loro figli non cresceranno con Archie e il Principe Carlo perché non vedrà più il figlio ed il nipotino.

Anche la Regina nonostante abbia confermato il suo aiuto ad Harry e MEghan è apparsa molto provata, ed ora si teme che la sua salute ne stia seriamente risentendo.

Grande paura per la Regina Elisabetta, impegni annullati all’ultimo

La Regina Elisabetta II ha dovuto rinunciare a partecipare alla visita annuale all’Istituto femminile di Norfolk, filiale di Sandrigham.

La notizia è stata divulgata da Buckingham Palace appena mezz’ora prima dell’impegno previsto e ciò ha allarmato tutti.

L’allarme per le condizioni di salute dell’ormai 93enne ha spinto anche i tabloid come l’ Express.co a contattare subito Buckingham Palace per avere notizie più certe.

L’ultima volta che la Regina era stata vista in pubblico risaliva infatti a domenica scorsa, mentre era in compagnia del figlio, il Principe Andrea.

Da Palazzo dunque sono arrivate conferme che la Regina non se la sentiva di partecipare alla riunione a causa di un forte raffreddore.

Elisabetta avrebbe dovuto come di consueto prendere un thè insieme alle altre donne ed ascoltare un discorso che questo anno era tenuto dalla giornalista della BBC Huw Edwards.

I medici interpellati pur ribadendo che non si tratti che di raffreddore ammoniscono a sottovalutare la situazione, data l’età di Elisabetta:

“Un raffreddore leggero in una persona anziana presenta un rischio maggiore…può durare più a lungo ed è più probabile che porti a qualcosa di più serio”

Evidenzia il farmacista Shamir Patel fondatore di “Chemist 4 U”

Dunque sia sudditi che tabloid internazionali sono in attesa di sapere come si evolve la situazione per la loro amata Regina.