Regina Elisabetta, malore durante la Parata: panico ai festeggiamenti in suo onore

Famiglia Reale, durante la Parata del Trooping The Colour 2019, in onore della Regina, un malore improvviso blocca la festa, ecco cosa è successo

Londra in questi giorni è in clima di festa. A quanto pare la tradizione del Trooping The Colour 2019 è una grande festa che ogni anno smuove milioni di inglesi e tutta la città di Londra. Quest’anno come di tradizione è come sempre in onore della Regina Elisabetta e tutti i reali inglesi. Quest’anno però sembra che la festa abbia avuto ancora più importante proprio per l’apparizione della bellissima Meghan Markle, che è apparsa per la prima volta dopo mesi dal giorno del parto.

Regina Elisabetta, svenimento durante la festa

La festa è andata avanti tra divertimento e i sorrisi dei sudditi della Regina Elisabetta Qualcosa però è andato storto, pare infatti che durante i festeggiamenti, una guardia abbia perso i sensi. A quanto pare a riportare la notizia è stata proprio la stampa inglese, in cui ha parlato di una giovane guardia svenuta poco fa durante lo svolgimento della parata. Purtroppo la guardia è stata colpita da un malore improvviso e soccorso immediatamente dai personale medico presente durante i festeggiamenti. La guardia appartenente Household Division dopo pochi minuti è stata portata in barella e trasportato molto probabilmente in ospedale, per verificare che il malore non fosse qualcosa di molto più serio.

Purtroppo non si conosce ancora il malore che ha colpito la guardia.Sicuramente non è una novità che una guardia si sente male durante questo tipo di festeggiamenti. Pare infatti che lo svenimento sia dovuto, come nella maggior parte delle volte, ad uno sforzo fisico estremo, probabilmente causato alla pesantezza delle divise e dal caldo che ha colpito anche la città di Londra.