Regina Elisabetta la malattia che nasconde da anni: ‘Sintomi insopportabili’

La Regina Elisabetta, soffre in silenzio da anni: ‘Sintomi insopportabili’. Ecco da cosa è affetta la Sovrana d’Inghilterra

Da anni, dietro i sorrisi smagliati regalati ai suoi sudditi, la regina Elisabetta nasconde un disturbo rimasto segreto per anni, dai sintomi talvolta insopportabili. Ecco di cosa soffre la Sovrana Inglese, moglie del Principe Filippo.

Regina Elisabetta: il disturbo di cui soffre in silenzio da anni

La Regina Elisabetta, 93 anni, è la più longeva tra le regnanti d’Inghilterra. Una donna saggia, che nonostante la veneranda età governa il suo paese con onore ed è molto amata dai suoi sudditi.

Durante gli eventi ufficiali, l Sovrana si presenta sempre vivace e sorridente. Ma dietro quei sorrisi, ciò che molti non sanno, si nasconde la lotta contro un disturbo molto comune quanto insopportabile.

A Corte non è l’unica soffrirne, lei come l’amata Kate Middleton, moglie di suo nipote, il Principe William, soffre di cinetosi.

Ma che cos’è? In che modo intralcia le giornate della Regnante inglese?

La cinetosi, il disturbo che ‘mina’ i viaggi della Regina Elisabetta

Come accennato la Regina, come la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, soffre da anni in segreto, soprattutto nell’arco dei suoi numerosi viaggi, lunghi e brevi che siano.

La Sovrana soffre di cinetosi, più comunemente conosciuto come ‘mal d’auto’.

Ma che cos’è la cinetosi nello specifico?

La chinetosi o cinetosi è un disturbo neurologico, il quale è causato da ‘spostamenti ritmici e irregolari del corpo durante un movimento’.

Esso si manifesta di solito quando si affronta un viaggio, più o meno lungo in auto, ma può essere causato anche dal movimento di una giostra, nave o aereo.

Cosa la provocano?

A far si che i disturbo si palesi, delle malformazioni strutturali congenite all’apparato vestibolare locato nella parte interna dell’orecchio aumentati da stimoli olfattivi e visivi.

Tali impulsi causano un malessere generale, in particolare provocano nausea, sudorazione fredda, pallore e ansia.

Come combattere la cinetosi?

E’ semplice, in commercio sono presenti delle pastiglie apposite che si sciolgono sotto la lingua oppure, in via preventiva potreste pensare di mangiare del cibo salato prima di un viaggio.

Inoltre è consigliabile viaggiare al fianco del conducente del veicolo, e tenere i finestrini aperti evitando di leggere giornali, riviste o quant’altro o tenere lo smartphone in mano.

Non devono essere dunque facili i viaggi e gli spostamenti per la Regina Elisabetta e la moglie del Principe William, a causa di questo fastidioso e insopportabile disturbo.