Regina Elisabetta, feroce lite con Filippo. Volano insulti brutali: ‘Dannata ameba’

Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta II sono stati protagonisti di una lite furiosa scaturita a causa del Principe Carlo.

Lo scontro in questione è stato riportato dai media inglesi, che ne hanno rivelato la natura e i dettagli.

Il duca Filippo e la regina Elisabetta sono una coppia molto unita, che nel corso degli anni si è sempre distinta come esempio di amore e rispetto duraturi.

Durante la loro relazione, però, non sono mancati momenti di crisi ed eventi che hanno portato entrambi a perdere la pazienza. Tra Filippo ed Elisabetta c’è stata, in particolare, una lite furiosa, che ha attirato l’attenzione dei media.

Lite furiosa tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo

In base alle informazioni rivelate dal documentario inglese intitolato “Philip: The King without the Crown”, Filippo ed Elisabetta sarebbero stati in disaccordo in occasione della venuta la mondo del loro primo figlio, il principe Carlo.

Filippo fuori di sé: “Dannata ameba!”

Pare che il principe Filippo non avrebbe gradito di non poter dare il suo cognome ai figli:

“Quasi un anno dopo il matrimonio di Filippo ed Elisabetta, nacque il principe Carlo, l’erede al trono. Per il principe ciò significava che c’era un’altra prova che il vero potere risiedesse nella moglie.”

Pare che fosse stato deciso da Churchill che i figli della coppia reale non avrebbero portato il cognome della sua famiglia, Mountbatten, ma si sarebbero chiamati Windsor.

Secondo le fonti, pare che Filippo si sarebbe molto arrabbiato per questo fatto e avrebbe esclamato:

“Non sono altro che una dannata ameba.”

Filippo non si sarebbe per nulla sentito preso in considerazione. In pratica per la famiglia reale, Filippo non era altro che una nullità.

Nonostante qualche screzio, però, il rapporto tra Filippo e la regina rimane uno dei più solidi e duraturi e pare che il principe sia l’unico a trattare Elisabetta semplicemente come un altro essere umano.