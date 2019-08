La Regina Elisabetta, il brutto gesto contro Diana dopo la sua morte : ‘L’ha usata’

La Regina Elisabetta non ha subito provato simpatie per Lady Diana. La gesto contro la Principessa, dopo la sua morte, non è piaciuto a tutti

La Regina Elisabetta ha avuto sempre un rapporto controverso con Lady Diana, solo negli ultimi tempi pare che le due famiglie abbiano provato a trovare un punto di incontro. Ma dopo il funerale, il gesto della Regina è subito risultato fuori luogo e poco carino nei confronti della memoria della Principessa.

La Regina Elisabetta, il gesto contro Diana: parla l’onorevole Hardman

Il tour della Regina Elisabetta in Pakistan e India nell’ottobre 1997 non è riuscito a far tornare la famiglia reale alla considerazione che aveva una volta da parte del popolo dopo la prematura morte della principessa Lady Diana alla fine di agosto del medesimo anno.

Come rammentato dall’esperto reale Richard Fitzwilliams, la visita in Asia ha quasi scatenato un incidente diplomatico tra Islamabad, Nuova Delhi e Londra. In vista dell’annunciato viaggio di Kate e William in Pakistan, Fitzwilliams ha detto Express.co.uk:

“La visita di Stato della Regina in India e Pakistan in occasione del 50o anniversario della loro indipendenza nel 1997 è descritta in dettaglio nell’eccellente libro di Robert Hardman ‘ Regina del mondo ‘ed è considerato come un disastro”.

Nelle sue pagine, l’onorevole Hardman ha raccontato perché e dove questo importante viaggio è andato così storto è stato successivamente lo ha descritto come “concepito per errore, pasticciato alla nascita” dai commentatori dell’epoca. Scrisse:

“Questo è stato il primo viaggio all’estero della regina dopo la morte di Diana, principessa del Galles, che era stata una sorta di eroe locale in Pakistan dopo la sua visita in un ospedale pediatrico non molto tempo prima della sua morte”.

La regina ha reso omaggio a Lady Diana in un discorso fatto per mediare con il Pakistan

La regina ha usato il suo discorso iniziale del banchetto di stato per rendere omaggio alla principessa e per ringraziare il Pakistan per aver condiviso:

“il nostro dolore per la tragica morte prematura di Diana”.

Le sue parole sono state ben accolte e, in seguito, il viaggio ha seguito il classico modello. Insomma, una mossa mediatica da parte della Regina o un sincero rammarico, ancora, a distanza di anni, per la morte di Lady Diana Spencer?