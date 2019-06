La Regina Elisabetta, ‘Ridusse in lacrime Lady Diana’: l’assurda verità dopo un tenero gesto

La Regina Elisabetta, ‘Ridusse in lacrime Lady Diana’: l’assurda verità dopo un...

Lady Diana, spuntano fuori nuove indiscrezioni sul difficile rapporto con la Regina Elisabetta ” Lady D ha pianto per la Regina”

Un nuovo documentario porta alla luce alcuni dettagli del difficile rapporto tra la Lady D la regina Elisabetta, a causa dell’impegno umanitario della moglie del Principe Carlo.

Il rapporto tra Diana la Regina Elisabetta

Grazie ad un nuovo documentario sono emersi i retroscena del rapporto che c’era tra la moglie di Carlo e la Regina Elisabetta II.

Nel 1955, in un’intervista alla BBC Diana aveva dichiarato che il suo sogno era quello di diventare Regina nei cuori della gente e non sovrana consorte. La principessa triste infatti, è sempre stata propensa ad aiutare i più sfortunati e si è sempre impegnata duramente per questo.

Fare parte della Royal Family, le assicurava i mezzi e le garantiva la possibilità di aiutare le persone più deboli, portando avanti tradizione filantropica dei Windsor.

Nel documentario Netflix, uscito nel 2017, intitolato “The Royal House of Windsor” viene raccontato quandola Regina Elisabetta ha duramente rimproverato la moglie di Carlo proprio a causa di un suo gesto a scopo umanitario.

Il gesto suscitò molto scalpore e venne considerato come un affronto alla casa Reale e sopratutto alla Regina.

Il gesto di Diana

Lady Diana, decise di visitare una charity che si occupava di malati di AIDS, con lo scopo di portare loro conforto ed aiuto.

Ma non è tutto! Infatti durante la visita non parlò solo con i pazienti, ma ad uno di loro strinse la mano senza mettere i guanti.

A quei tempi, si credeva che l’AIDS si potesse trasmettere anche solo toccando una persona che era affetta da questa malattia, quindi questo gesto scatenò l’ira della Regina che fece subito richiamare Diana a palazzo.

Dopo il colloquio con la Regina, Diana usci in lacrime dalla stanza, e la sua guardia del corpo l’unico che aveva visto la Principessa in quello stato racconta nel documentario che la Regina le aveva detto di occuparsi si un altro tipo di attività.