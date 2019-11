Regina Elisabetta, lacrime di dolore per la terribile perdita: l’intera famiglia si stringe al suo dolore

Grande commozione per la Regina Elisabetta accompagnata da Kate e Camilla durante le celebrazioni del Giorno della Memoria. Meghan in un balcone separato

La Regina Elisabetta ha presenziato alle celebrazioni del Giorno della Memoria, insieme a Camilla e Kate, asciugandosi le lacrime per la commozione. Vista la postazione occupata da Meghan la tensione è ancora alta?

Tensioni continue nella Famiglia Reale nell’ultimo periodo

Non è un periodo per nulla facile quello che sta vivendo la Royal Family del Regno Unito.

Molte tensioni infatti sia per cause interne sia per eventi imprevisti stanno mettendo alla prova la tranquillità della matrona di casa Windsor e degli altri membri della famiglia.

Di sicuro a tenere banco sui vari tabloid nelle ultime settimane, è stato lo sfogo non tanto inaspettato di Meghan ed Harry, il Principe secondogenito di Carlo e della defunta Lady Diana.

La Duchessa di Sussex seguita a ruota dal suo amato consorte ha esploso al ritorno dal viaggio umanitario in Africa, una bomba che ha colpito tutta la Famiglia Reale.

Le critiche fatte ad una vota di corte troppo rigida e la voglia didistaccarsi completamente dal resto dei reali, hanno deluso molto sia la Regina che il Principe Carlo.

Il fratello di Harry, il Principe William si è dichiarato molto preoccupato per il fratello che pare in questo momento troppo fragile.

Inoltre le preoccupazioni per la salute di Camilla Shand, moglie del Principe Carlo devono aver ulteriormente affaticato l’ormai 9eenne Regina Elisabetta II.

La Regina Elisabetta piange e commuove i sudditi

Nel Field of Rimembrance, la ricorrenza per il ricordo delle vittime che hanno servito la patria britannica durante la seconda Guerra Mondale, tutto il popolo dunque era in attesa di vedere la Famiglia Reale.

In effetti tutta la Royal Family si è presentata all’evento, anche la Duchessa di Cornovaglia come si legge sul Daily Express.

Il Principe Carlo, come fa dal 2016 sostituisce la Regina nel posare la prima corona di papaveri rossi sul Cenotafio a Whitehall mentre le donne delle famiglia si affacciavano ai balconi del Foreign and Commonwealth Office, l’edificio che si affaccia sul monumento .

Tutte bellissime nei loro abiti scuri con i papaveri rossi appuntati sul petto, Camilla. Kate, la Regina e Meghan hanno osservato il minuto di silenzio consueto previsto alle 11 di mattina.

In quel momento la Regina ha commosso tutto il Paese asciugandosi una lacrima col dorso della mano.

Accanto a lei la nuora Kate Middleton l’ha subito consolata, dimostrando ancora una volta quanto sia stretto il rapporto con la nonna del Principe Wlliam.

Nessuno ha potuto fare a meno di notare che Meghan Markle si trovava invece su un balcone separato da quello di Camilla, Kate e della Regina, e in tanti si sono chiesti se non fosse per le tnesioni ancora presenti tra loro.

Questa è la prima uscita pubblica che vede tutti insieme dopo lo sfogo di Meghan al canale ITV e nessuno sa ancora come sono ora i rapporti tra la Regina e la Duchessa di Sussex.