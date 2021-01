Regina Elisabetta, l’inquietante abitudine di portare con sé fluidi corporei

La reale d’Inghilterra porta sempre con sé in valigia un oggetto davvero sconcertante, dietro il quale si cela un motivo assurdo.

La notizia che riguarda la corona britannica sta circolando nelle ultime ore ed è assolutamente incredibile!

Sembra assurdo per tutti, eppure è vero che la regina Elisabetta abbia l’abitudine di portare con sé dei fluidi corporei.

L’inquietante consuetudine della corona britannica sta facendo inorridire il mondo intero, ma c’è un motivo serio dietro questa tendenza.

Le abitudini singolari della famiglia reale

La royal family ha delle abitudini davvero singolari. Ad esempio, William e i figli non possono viaggiare sullo stesso aereo, per via degli eventuali incidenti.

Quelle della regina Elisabetta II raggiungono livelli incredibili.

Una di queste riguarda l’usanza della corona di portare con sé in valigia, durante gli spostamenti, alcuni oggetti assurdi.

In base a quanto riportato dal Daily Mirror, gli oggetti sarebbero il suo diario custodito all’interno di uno scrigno, la teiera su cui sono incise le sue iniziali e una sacca con dei fluidi corporei.

Le ragioni dietro l’inquietante oggetto

La sacca di fluidi corporei altro non conterrebbe che del sangue.

Il sangue in questione è stato prelevato dalla stessa regina di Inghilterra e risulterebbe utile in caso di emergenza.

Semmai la regina Elisabetta, durante i suoi spostamenti, avessi bisogno di una trasfusione, avrebbe già il sangue a portata di mano.

La regina tiene molto alla sua salute, come a quella del marito. Entrambi, infatti, si sono recentemente sottoposti al vaccino per diventare immuni al virus che ha messo in ginocchio il mondo.

Non ci rimane che augurare lunga vita a entrambi i regnanti della corona britannica e che non si creino circostanze tali da rendere necessaria una trasfusione alla regina Elisabetta!