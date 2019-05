La Regina Elisabetta nei guai, infrange il protocollo: “Non avrebbe dovuto farlo”

La Regina Elisabetta infrange il protocollo reale, mettendo a rischio la propria sicurezza. Ecco cosa non avrebbe dovuto fare

Vi sarà suonato sicuramente strano che la Regina Elisabetta abbia potuto trasgredire al Protocollo Reale.

Questa volta ritroviamo la sovrana al centro della ‘bufera’ e non la Duchessa del Sussex Meghan Markle, la moglie del Principe Harry che da poco ha dato alla luce il Settimo Erede della Casa dei Windsor, Archie.

La Sovrana inglese mette a rischio la propria sicurezza

Come è noto la sovrana inglese non ama trasgredire i protocolli reali, o almeno è quanto appare dai documentari e giornali che ogni giorno raccontano la vita di Corte.

Ma come si dice, errare è umano, e la Regina Elisabetta è un essere umano esattamente come tutti gli altri. In che modo avrebbe ‘violato il protocollo’?

La Regina Elisabetta anche se per pochi istanti, ha trasgredito al protocollo di corte, fermandosi e accettando i fiori di un suo suddito, la Signora Laura Ann.

Ai nostri occhi, sarà sembrato un gesto banale, ma per una Regina come Elisabetta II, al contrario, è tutt’altro che banale, in quanto non le è permesso interloquire placidamente con persone estranee, ne tantomeno accettare da loro fiori o quant’altro.

Perchè? La risposta è semplice, ciò rappresenta un rischio per la sicurezza personale della Regina.

Laura Ann, il racconto al magazine inglese ‘Hello’

Il momento è stato immortalato dalla donna, e pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha rivelato Laura Ann al tabloid inglese Hello:

“Mentre camminava abbiamo stabilito un contatto visivo. Così quando si è avvicinata ho fatto una riverenza e ho allungato i fiori”

La Regina come si evince dal video, dopo aver accettato i fiori, consegnati alle guardie del corpo, ha ringraziato cordialmente la signora Laura Ann:

“Non poteva tenerli in mano, mi hanno spiegato che li avrebbe guardati più tardi. E’ stato comunque pazzesco. Anche la sicurezza mi ha fatto i complimenti perchè non era mai successa che la regina accettasse dei fiori in questo modo”

Ecco il video che immortala la regina Elisabetta mentre accetta i fiori dalla Sign.ra Laura Ann: