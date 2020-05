‘Hanno manomesso i freni’ Regina Elisabetta, la drammatica verità sulla causa dell’incidente di Lady Diana

La Regina Elisabetta II e la reazione shock alla notizie della morte di Lady Diana: rivelate le esatte parole della reale d’Inghilterra

Non c’è stato subito un ottimo feeling tra la Regina Elisabetta e Diana, ma col tempo le due sono diventate ottime amiche. La morte della Principessa ha sconvolto però tutti i membri della famiglia reale compresa la Regina Elisabetta II. Lady Diana è rimasta uccisa in un incidente d’auto avvenuto a Parigi nell’agosto del 1997, assieme al suo fidanzato Dodi Al-Fayed. Un evento che ha sconvolto il mondo intero, non solo la Gran Bretagna.

Diana era amata da tutti, non solo dagli inglesi. Il suo sorriso è ancora molto vivo nella memoria di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla dal vivo o anche solo dai media o da uno schermo.

La reazione della Regina Elisabetta dopo la morte di Lady Diana

Quando arrivò la notizia era notte fonda. La Regina Elisabetta, ovviamente, fu subito avvisata del triste evento. Da allora, nessuna morte celebre ha più sconvolto il mondo in quella maniera. Nel momento della sua morte, Diana era diventata una vera e propria figura di culto.

La reazione della popolazione britannica alla morte della principessa Diana fu qualcosa di unico e di mai visto. Migliaia di tributi e di messaggi floreali vennero lasciati dai partecipanti al lutto alle porte di Buckingham Palace. Tutti mostravano grande devozione nei confronti di Lady D e grande vicinanza alla famiglia.

Anche la reazione della famiglia reale alla notizia della morte della Principessa deve essere stata sconvolgente! La regina, in particolare, sembrerebbe aver avuto una reazione shock e aver pronunciato di getto delle parole molto forti.

Omicidio o incidente?

La biografa reale Ingrid Seward, nel suo libro del 2017, intitolato “My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of the Royal Marriage“, ha raccontato molti dettagli relativi a quella notte.

L’autrice si è soffermata in particolare sulla reazione della regina, che pare sia rimasta scioccata. La reale d’Inghilterra si trovata a Balmoral, quando venne a sapere della fatalità.

La donna, di solito estremamente riservata, pare abbia fatto un’osservazione incredibile.

“La chiamata è arrivata dall’ambasciata nella capitale francese alle 3,30 di domenica mattina, 31 agosto 1997, e la prima reazione fu semplicemente di confusa incredulità”.

Seward scrive che la regina fosse letteralmente sconcertata e avesse vari sospetto sulle cause dell’incidente.

“Qualcuno deve aver unto i freni.”

L’osservazione incredibile avrebbe stupito molto lo staff della regina, che di solito non si era mai lasciata andare a simili dichiarazioni. Come ogni confidenza, anche questa non ha mai avuto una conferma ufficiale da parte della Sovrana. Insomma, l’ipotesi del complotta doveva restare fuori dalla facciata reale.