Regina Elisabetta: l’inchiesta la smaschera, ecco cosa nascondeva

La corona britannica è stata scoperta nei suoi intenti, a distanza di anni. I sudditi sono allibiti dal segreto.

La regina Elisabetta II sconvolge i sudditi inglesi e non per sua intenzione. A far scoppiare lo scandalo, infatti, ci ha pensato The Guardian con la sua inchiesta.

Secondo il noto giornale, la corona britannica avrebbe celato un segreto ai sudditi e al mondo intero.

La regina Elisabetta è stata smascherata

Poche ore fa, è iniziata a circolare una notizia incredibile che coinvolge la Regina Elisabetta II.

La news è il risultato di un’inchiesta del The Guardian, che ha letteralmente smascherato la corona britannica.

Ha svelato un segreto che a lungo tempo la regina aveva celato ai sudditi inglesi.

Il The Guardian, con i giornalisti David Pegg e Rob Evans, ha aperto un’indagine e ha scoperto l’esistenza di alcuni documenti di un vecchio avvocato della regina, Matthew Farrer.

Questi documenti dimostrerebbero la presenza di pressioni sui ministri inglesi, per la modifica di una proposta di legge sulla trasparenza delle partecipazioni societarie.

Ecco cos’ha nascosto ai sudditi

La regina Elisabetta avrebbe forzato i ministri per far passare una legge.

Tale legge avrebbe favorito la fondazione di una società, che nascondesse beni e investimenti privati della corona britannica.

The Guardian ha ritrovato i possedimenti della regina Elisabetta II, che erano stati occultati anche ai sudditi e che varrebbero centinaia di milioni di sterline.

La notizia sta sconvolgendo il mondo e porta tutti a rivalutare la figura della corona britannica.

Insomma, la Royal Family non sta affatto trascorrendo un periodo tranquillo.

Oltre alle indagini di The Guardian, stanno colpendo la famiglia reale anche la crisi economica e gli scontri interni con il principe Harry e la moglie Meghan Markle.