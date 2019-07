Regina Elisabetta, in lacrime per William e Harry: “Mi hanno resa triste”

La Regina Elisabetta in lacrime per i suoi nipoti William e Harry dopo gli ultimi avvenimenti. Ma cosa è successo?

La Regina Elisabetta donna di ferro e gran carattere, triste per i suoi due nipoti prediletti William e Harry. Cosa hanno combinato?

La morte di Lady Diana e il rapporto con William e Harry

Non è mai stato facile avere a che fare con la sovrana inglese, soprattutto per le sue rigide regole e il voler tenere tutto sotto controllo. La storia la conosciamo bene e anche quello che accadde a Lady Diana spodestata successivamente da Camilla.

La sovrana ha sempre detto la sua opinione, seppur lasciando figli e nipoti vivere la propria vita come desideravano. Soprattutto dopo la morte della madre, lei fece in modo che William e Harry potessero avere un futuro ottimo – senza disagio e con la via spianata verso il successo.

Due fratelli l’uno l’ombra dell’altro sino a quando qualcosa non si è spezzato.

La Regina Elisabetta triste per William e Harry

Ingrid Seward, caporedattore del Majesty Magazine, è una esperta reale e avrebbe notato una grande tristezza come solo una nonna può avere nei confronti dei suoi nipoti.

Lo si evince da Mirror, che descrive la sovrana come molto preoccupata per il distacco e la faida tra i due fratelli:

“è triste ma non vuole intervenire, lasciando vivere loro la propria vita”

Ma questo distacco, soprattutto dall’arrivo di Meghan Markle, lacera il cuore della sovrana che vorrebbe far di tutto per rimettere le cose come erano una volta.

I due fratelli non hanno più la stessa empatia di un tempo, ma soprattutto non gestiscono gli stessi interessi – allontanandosi e facendo restare la nonna tra le lacrime, seppur ben nascoste agli occhi degli inglesi.