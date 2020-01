Regina Elisabetta, la decisione sul futuro di Harry e Meghan: “La nuova vita senza fondi reali”

Colpo al cuore per la Regina Elisabetta? Il faccia a faccia con la sua famiglia e la decisione di Harry è stata definita. La Royal Family non sarà più la stessa di prima

La storia della Royal Family è leggermente differente da quella che stava scrivendo la Regina Elisabetta e ora Harry ha preso la sua netta decisione.

Il grande dolore del Principe William

Una Royal Family che sembra essersi sgretolata per sempre e di certo non come da progetti della Sovrana. La volontà di Harry e Meghan di “togliersi la corona” e camminare per conto proprio ha fatto venire un colpo al cuore a tutti i componenti della famiglia.

Il Principe William ha accusato il colpo sentendosi ora messo da parte dal suo fratellino, che ha protetto e spalleggiato dalla morte della madre in poi:

“ho tenuto il braccio sulle spalle di mio fratello per tutta la vita. adesso non posso più farlo – siamo entità separate”

Un divorzio che mai Lady Diana avrebbe voluto e che il Principe Carlo ha cercato di evitare sino all’ultimo secondo. Ma ora cosa succede?

Il faccia a faccia a Sandringham: cosa è stato deciso?

L’incontro che ha cambiato in parte la storia della Famiglia Reale, con il principe “ribelle” che ha dato nuovamente prova di essere unico nel suo genere e di avere un grande coraggio.

La Sovrana al termine della riunione con la sua famiglia ha reso partecipi tutti con un comunicato:

“supportiamo totalmente il desiderio di harry e meghan di costruirsi una nuova vita”

Confermando il volere di vivere una vita totalmente indipendente pur rimanendo parte della famiglia – a livello affettivo, si intende:

“hanno chiarito che non vogliono fare affidamento ai fondi pubblici nella loro nuova vita”

Ci sarà quindi un periodo di transizione in cui i due coniugi insieme al piccolo Archie vivranno sia in Canada e sia nel Regno Unito: