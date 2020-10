Regina Elisabetta furiosa con Harry ‘Ha superato il limite’: la drastica decisione

I rapporti tra Harry e la regina sono ormai freddi e distaccati. Pare ci sia un ultimatum: Famiglia Reale o consorte?

La regina Elisabetta richiama Harry a corte dopo alcune parole che l’avrebbero fatta molto arrabbiare. Pare ci sia un ultimatum: Famiglia reale o Consorte?

Il Principe Harry torna a far molto discutere a causa del suo comportamento, su cui pare abbia avuto da ridire persino la regina Elisabetta II.

Harry supera il limite, la regina lo richiama a corte

Il figlio di Lady Diana e di Carlo avrebbe davvero superato il limite con delle dichiarazioni, dalle quali emerge la sua opinione negativa nei confronto di Donald Trump.

Tali affermazioni sarebbero un’esposizione alla quale nessun membro della famiglia reale era mai stato abituato e, in qualche modo, incrinerebbe i rapporti diplomatici del Regno Unito con gli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti, a causa di questa situazione, la regina Elisabetta avrebbe immediatamente richiamato a corte il principe Harry. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo!

Le parole di Harry contro Trump e l’ultimatum della regina

Nelle scorse settimane, si è celebrata la festa della rivista “Time”. Per l’occasione, Harry e Meghan Markle hanno inviato un filmato nel quale invitano tutti gli americani a recarsi alle urne.

Le parole della coppia, che vive da un anno a Los Angeles assieme al figlioletto Archie, sono sembrate profondamente ostili nei confronti di Donald Trump.

Dopo che la notizia è diventata virale, sembra che la regina Elisabetta II abbia inviato un ultimatum al nipote, obbligandolo a scegliere tra i vincoli con la Famiglia Reale e Meghan.

La famiglia reale si è dissociata dalle parole di Harry, definendo le sue dichiarazioni esclusivamente “a titolo personale”. La regina avrebbe avuto uno scontro acceso con il principe al telefono e avrebbe dato l’ordine allo staff di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare.

Nel caso in cui il principe torni, come sottolineato dal Sun, Harry dovrebbe seguire un rigido protocollo per garantire la sua incolumità e quella di tutti gli altri membri della famiglia reale.