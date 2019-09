La Regina Elisabetta non ha mai avuto di buon occhio Meghan Markle. Questa volta però la moglie di Harry ha un tantino esagerato

La Duchessa di Sussex Meghan Markle ha mentito alla Regina Elisabetta, una cosa che sicuramente la Queen non ha visto di buon occhio e ha assolutamente mal digerito.

Meghan e l’amicizia con Serena Williams

Nei confronti della Regina Elisabetta l’atteggiamento di Meghan Markle non è stato di certo il massico dell’educazione, tanto che alcuni critici hanno definito ‘patetica’ o comunque indice di maleducazione la sua scelta.

Negli scorsi giorni la Duchessa di Sussex è stata vista alla finale degli US Open di Tennis a New York. Per farlo ha dovuto inventare una scusa per non accettare l’invito della Regina a passare dei giorni a Balmoral con il marito Harry ed il piccolo Archie.

Ma perché lo avrebbe fatto?

La sua grande amica Serena Williams una delle tenniste più famose al mondo doveva proprio affrontare la finale del torneo e Meghan evidentemente era ansiosa di dare il suo sostegno alla tennista.

Il rapporto tra le due è molto stretto da anni tanto che Serena Ha pagato di tasca sua il bellissimo baby shower di Meghan, con la presenza delle sue migliori amiche per festeggiare l’arrivo di Baby Sussex

La Regina invita Meghan ma riceve un due di picche

Come è noto la residenza di Balmoral dei Windsor è una delle mete preferite dalla famiglia reale ed è tradizione che ad un invito della Regina si risponda in modo affermativo per passare del tempo nella bellissima Scozia dilettandosi con caccia e pasti conviviali.

Sarà stato anche il disappunto per tali attività a spingere Meghan a rifiutare l’invito? L’unica cosa certa è che Harry ha dovuto riportare alla nonna, la Regina Elisabetta il rifiuto di sua moglie adducendo come scusa la tenera età del figlioletto Archie. I problemi con Harry per via di Meghan sono stati molteplici.

Una scusa che sa di bugia e la famiglia reale è di nuovo contro Meghan

I Duchi di Sussex hanno dato alla Regina una motivazione che fin da subito è apparsa alquanto ipocrita: come si legge anche su oggi.it avrebbero detto che il viaggio in aereo fino in Scozia sarebbe stato troppo pesante per un bimbo di pochi mesi.

Meghan ed Harry però, come tutto il mondo sa anche a causa delle polemiche ambientaliste, questa estate hanno portato numerose volte in aereo il loro piccolo per recarsi in vacanza ad Ibiza e in Francia.

La ribellione di Meghan ha portato sfortuna?

I sudditi inglesi hanno ormai imparato a conoscere il carattere ribelle della giovane Duchessa di Sussex eppure questa volta pare abbia davvero sollevato un polverone di critiche sia tra la gente che a Corte.

Meghan sarebbe oltretutto partita da sola lasciando a casa sia il Principe Harry che il figlio Archie per raggiungere la sua amata America dove vorrebbe trasferirsi anche per poter vivere accanto a sua madre.

Sembra poi che questa “bravata” della Markle abbia avuto un curioso “effetto collaterale”: Serena Williams per cui faceva il tifo ha perso la finale, come è capitato anche all’Us Open a Wimbledon sempre alla presenza della Duchessa di Sussex.

I fan della Williams hanno cominciato ad additare Meghan come portasfortuna, chissà se questo unito alle polemiche per la scusa detta alla Regina farà desistere la Markle dal partecipare al prossimo torneo di tennis con la Williams oppure no.