Regina Elisabetta da censura, la foto scandalo che ha sconvolto i sudditi

La Regina Elisabetta, la donna più ricca del Regno Unito, in una foto censurata. Lo scatto che non tutti dovevano vedere mostrato bel libro della Sarta

Anche se si è una Regina questo non vuol dire che non si può sognare in grande. La Regina infatti aveva un sogno e lo svela proprio il magazine inglese Hello.

La Regina Elisabetta censurata

Molti altarini stanno venendo a galla, grazie al libro della sarta che ha rivelato tantissime novità sulla famiglia reale. Il magazine inglese Hello infatti, ha pubblicato a spezzoni le parti più significative del libro che hanno lasciato senza parole i sudditi.

Il libro nonostante sveli diversi segreti della Famiglia Reale, pare che sia stato autorizzato dalla regina e firmato poi da Angela Kelly, la sua sarta, stilista e confidente.

La Regina Elisabetta censurata, la foto choc

Il Magazine inglese Hello, avrebbe pubblicato una foto della Regina che nessuno aveva mai visto. Una foto dove si presenta con le mani nelle tasche del vestito. Una foto che non è stata molto apprezzata e quindi nascosta da Palazzo. La foto è stata messa in mostra successivamente però dalla sarta Angela Kelly che ha avuto il permesso dalla stessa Regina. Una foto apparentemente normale, se non fosse peril fatto che ci sono delle regole rigide da seguire secondo alcune etichette della Royal Family.

Il desiderio della Regina

Quella pubblicata sul magazine, secondo le regole e le etichette della famiglia reale, sarebbe da censura. In realtà è stata proprio la Regina a desiderare di farsi immortalare con le mani in tasca. Una foto anticonvenzionale che ha lasciato perplessi anche i suoi sudditi. La Regina ha infatti voluto togliersi per attimo il peso delle etichette che la sua corona le impone e farsi immortalare con le mani in tasca proprio come una ragazzina spensierata.

A scattare la foto fu proprio il Fotografo Barry Jeffery, chiamato apposta per immortalare la regina in una serie di scatti insoliti.

«Sua Maestà si è messa di fronte alla macchina fotografica e si è messa in posa. ha cominciato a mettersi le mani in tasca o sui fianchi, come una modella professionista»

ha rivelato il fotografo. La foto però fin ad ora è stata tenuta nascosta lontano dal gossip,ma a quanto pare se una Regina desidera di pubblicarla sui social, ogni suoi desiderio è un ordine