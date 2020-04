Regina Elisabetta, il segreto del figlio Edoardo fa ‘tremare la corona’: “Si è dimenticata”

Tantissimi i segreti della Regina Elisabetta, ma avete mai sentito parlare di suo figlio Edoardo? Un piccolo segreto rivelato ha fatto tremare gli inglesi.

Edoardo è il quarto figlio della Regina Elisabetta e del Principe Filippo: l’unico che non ha mai divorziato e non ha dato scandalo. Ma c’è un piccolo segreto, qualcosa che forse la Sovrana non si perdonerà facilmente.

Il figlio preferito della Regina

Quattro figli uno diverso dall’altro, nati dal matrimonio tra la Sovrana più longeva del mondo e il Principe Filippo. Un documentario inglese intitolato Paxman on the Queen’s Children, ha pemesso la conoscenza approfondita di questi figli oramai adulti e indipendenti. Anna la preferita del Principe Filippo, Carlo erede al trono e marito della indimenticabile Lady Diana, poi Andrea accompagnato da tantissimi scandali e per ultimo il giovane Edoardo, quasi messo da parte e dimenticato.

Il Principe Carlo, secondo il documentario, non ha mai avuto un rapporto idilliaco con i suoi fratelli anche per la lotta con Andrea, da sempre il preferito della Sovrana:

“A lui piacerebbe essere me! ma lui preferisce grandi privilegi e pochi sacrifici!”

Il segreto del Principe Edoardo

La biografa reale Ingrid Steward ha voluto però aprire una parentesi sul quarto figlio, colui che non ha mai divorziato o alimentato scandali: Edoardo. Quasi mai nominato e tenuto quasi sempre in disparte, secondo il racconto del documentario sarebbe cresciuto in solitudine.

Emerge anche un piccolo segreto che ha fatto tremare la corona e gli inglesi, mettendo in luce un lato della Regina quasi sconosciuto. Sembra infatti che questa madre si sia dimenticata persino del suo compleanno una volta:

“quando arrivò a tavola per fare colazione non trovò un bigliettino e non disse nulla”

Quando una delle donne dello staff si è avvicinata per ricordarle l’importante evento in merito al compleanno di Edoardo, lei ha fatto una veloce telefonata per far mandare al figlio un regalo: