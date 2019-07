La Regina Elisabetta ‘Sospesa perché sorpresa senza vestiti’: l’imbarazzante inconveniente della famiglia reale

La Regina Elisabetta sicuramente non avrà ritenuto la cosa molto carina. Un episodio imbarazzante che poteva compromettere la sua corona

La famiglia reale è soggetto a scandali. In realtà, quello che accade loro, accade in ogni famiglia, ma nella loro fa sicuramente più rumore. La figlia del Principe Andrew, secondogenito della Regina Elisabetta, ha suscitato molto scalpore per aver infranto il protocollo Reale con un gesto che ha fatto molto discutere. Ecco cosa è successo.

La Regina Elisabetta e il gesto fuori di testa della nipote

La figlia del Principe Andrew e Sarah Ferguson, la Principessa Eugenia insieme alla sorella Beatrice la scorsa settimana ha partecipato al British Summer Time Hyde Park. Le due sorella hanno ballato e cantato tutta la notte, nella sezione riservata ai Vip.

Le due in quanto nipoti della Regina Elisabetta sono spesso sotto i riflettori ed il gesto di Eugenia non è passato inosservato.

Non è nuova all’attenzione dei media la figlia di Andrew, nota sopratutto per la sua indole ribelle e non curante del protocollo reale. Ma secondo un rapporto del 2008, oggi reso noto, è stata sorpresa mentre girava completamente nuda per il suo college.

Le dichiarazioni dei presenti

Un membro anziano del personale del college ha raccontato come sono andate le cose. Ha affermato di essere stato svegliato dalle urla che provenivano dai giardini dell’edificio e, dopo aver indagato ha scoperto una dozzina di giovani che ballavano senza vestiti.

Una fonte della Famiglia Reale ha dichiarato:

Un gruppo di loro è stato rimproverato e questa è la fine della questione

Cercando di chiudere in modo definitivo la vicenda, mettendo a tacere i media.

Tra di loro anche Eugenia, la nipote della Regina Elisabetta che dopo essersi presa un anno sabbatico ha proseguito i suoi studi.

La Principessa ha continuato a studiare all’Università di Newcastle nel settembre 2009, combinando Storia dell’Arte, Letteratura Inglese e Politica, ha completato poi i suoi studi nel 2012.

Adesso Eugenia è sposata Jack Brooksbank, ed il loro matrimonio è stato trasmesso da ITV lo scorso anno ed è stato visto da tre milioni di persone.