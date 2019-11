Regina Elisabetta emerge il tradimento al marito Filippo: il Tv i dettagli delle presunte corna

Buckingham Palace trema davanti ad un gossip rivelato da una serie tv: la Regina Elisabetta ha davvero tradito suo marito il Principe Filippo?

I sudditi inglesi sono rimasti scioccati dai rumors sollevati dalla serie The Crown sul possibile tradimento dell’integerrima Regina Elisabetta con un uomo molto vicino alla Famiglia Reale. Ma sarà vero?

Elisabetta II il pilastro del Regno Unito

Dal 1952 ad oggi il Regno Unito ha avuto nella sua Regina, Elisabetta II un pilastro per il regno e per tutti i sudditi.

Sempre perfetta ed integerrima, Elisabetta ha dedicato la sua vita a servire il ruolo che ha assunto quando ancora era un’adolescente, dopo la morte del padre Re Giorgio V.

Elisabetta ha ereditato la serietà e il senso del dovere del padre e per più di 60 anni ha onorato i suoi impegni pubblici anche a dispetto della sua salute.

Inoltre ha sempre avuto un carattere fermo e non ha mai dato adito a scandali.

Così non è stato invece per molti altri membri della Famiglia Reale come due dei suoi quattro figli,a Andrea e Carlo e le rispettive mogli Sarah Ferguson e Lady Diana.

Anche oggi che ha ormai 93 anni, continua a tenere le fila della Famiglia Reale che senza di lei sembrerebbe proprio andare allo sbando, visti tutti gli ultimi litigi, scandali e problemi di salute.

La voce che fa tremare Buckingham Palace

La Famiglia Reale è protagonista di una serie tv molto seguita su Netflix dal titolo “The Crown”.

Quello che pare trapelare dalla terza stagione della serie potrebbe rappresentare un terremoto a Palazzo.

Nella serie si insinuerebbe che la Regina abbia in passato avuto una relazione extraconiugale con Lord Porchester, come riporta ilmattino.

L’uomo, soprannominato Porchie per gli amici è stato molto vicino alla Famiglia Reale, occupandosi di amministrare le scuderie reali ed è scomparso nel 2001.

Tra i due ci fu, come si deduce dalle scene della serie, un’amicizia molto profonda che sconfinò, a causa anche di alcuni problemi di coppia tra Elisabetta ed il Principe Filippo, in un rapporto d’amore.

Addirittura come riporta il Daily Express alcune voci vorrebbero Lord Porchester padre del Principe Andrea.

La replica della corona è ovviamente stata immediata e categorica.

A prendere la parola è stato l’ex portavoce di corte, Dickie Arbiter, che ha rilasciato dichiarazioni al Times:

“Scene ridicole, disgustose e totalmente infondate La regina è l’ultima persona al mondo che avrebbe guardato un uomo che non fosse suo marito”

Le smentite paiono non lasciare spazio ai dubbi ma in Gran Bretagna le voci sollevate da The Crown sono sempre più insistenti ed il presunto ex amante della Regina è morto nel 2001 e non può più difendersi né dare la sua versione.

Ecco una foto d’epoca che mostra la Regina Elisabetta con in braccio il figlio di Lord Porchester alla sua sinistra e Lady Porchester per il battesimo del piccolo, a testimonianza dello stretto legame che li univa alla Famiglia Reale.