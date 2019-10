Un destino strano quello della Regina Elisabetta unito in parte a quello di Edoardo VIII, che non condusse la vita che avrebbe voluto

Si parla sempre della Regina Elisabetta, la Sovrana più longeva, ma prima di lei cosa accadde? Un terribile destino per Edoardo VIII che rinunciò a tutto per Wallis Simpson.

Il destino della Regina Elisabetta

Facendo un piccolo salto indietro nel tempo, il destino della Sovrana più longeva è stato molto strano – nonchè in parte fortunato. Basti pensare che suo padre – l’amato Re Giorgio – divenne Re solo per l‘abdicazione del fratello Edoardo VIII che fece scandalo e decise di optare per l’amore e non la sua carriera.

Una scelta che di certo ha cambiato la vita della famiglia di Re Giorgio, con la proclamazione in giovane età dell’attuale Sovrana e tutta la storia che già conosciamo.

Ma c’è una parte di storia che è emersa solo da poco tempo.

Edoardo VIII denigrato e tradito

Conosciamo tutti Wallis Simpson e l’amore travolgente con lo zio della Sovrana. Proprio Edoardo VIII per sposare la sua amata – americana e divorziata – dovette rinunciare al suo titolo di Re abdicando in favore del fratello.

Ma la vita che la donna si aspettava – come racconta il Daily Mail riportando le parole di Andrew Morton per una nuova biografia reale – non fu come si aspettava ma noiosa, pesante e decisamente fuori da ogni sua aspettativa.

Wallis, da quanto si intende, non si perse d’animo intrecciando varie relazioni amorose e scandalose con l’obiettivo di denigrare il duca di Windsor sino al suo ultimo respiro.

Lei era rimasta affascinata dal potere ma nel momento in cui lui lascia tutto per sposarla, la vita che lei si era immaginata crolla in un secondo. Morton rivela che la Simpson non fu per nulla innamorata di Edoardo, facendogli sfuriate per dettagli insignificanti e facendolo sentire continuamente inutile.

Lei era innamorata di un altro uomo, che sposò un’altra donna e da quel momento per Wallis fu l’inferno dove trascinò anche il suo fedele e innamorato marito Edoardo. Chissà come sarebbero andate le cose, se lui non avesse mai abidcato in favore di quello che sembrava amore.