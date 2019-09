Regina Elisabetta ‘Era sorda e muta’: spunta un dramma mai rivelato nel passato della famiglia reale

Il passato della Regina Elisabetta cela delle ombre mai rivelate ed un dolore che la fece soffrire molto. In un libro emersa la verità sulla sua famiglia.

La Famiglia Reale celava un segreto che la futura Regina Elisabetta si portò dietro per molto tempo. Ora da un libro emergono tutti i dettagli.

La gioventù della Regina Elisabetta e di sua sorella Margaret

Le due principesse di casa Windsor figlie del Re Giorgio VI avevano solo 4 anni di differenza e sono sempre state molto legate fin dall’infanzia passata serenamente con la Regina Madre che amava prendersi cura delle figlie e poi dei nipoti

Come si legge sul Daily Express in una biografia dal titolo dal titolo “Norman Hartnell: The Biography”,Michael Pick racconta degli episodi dell’infanzia delle principesse che rivelano particolari segreti su Elisabetta e Margaret.

Quando le due avevano appena 9 e 5 anni infatti, furono scelte come damigelle per il matrimonio dello zio il Principe Enrico con Lady Alice.

Anche nel 1935 un matrimonio reale creava molto fermento e così l’attenzione fu subito catalizzata dalle due piccole Principesse e dai sontuosi abiti che avrebbero indossato.

L’allora nonno Re Giorgio V volle imporre un certo tipo di abito, con gonna corta da “fata” per le due damigelle, provocando il disappunto dello stilista della Regina Norman Hartell.

Proprio durante quell’evento però iniziarono a circolare voci terribili sulla Principessa Margaret Rose.

Il dramma della Principessa Margaret

Proprio lo stilista definì le due bimbe reali come

“ragazze molto giovani che sembravano più interessate alle auto scintillanti che ai loro abiti “

Ma la rivelazione più incredibile la fece un’assistente dello stilista che al biografo Prick riportò alcune tremende voci che affermavano come la Principessa Margaret fosse sorda e muta perché stava sempre in silenzio.

La Principessa secondogenita del Re Giorgio ebbe sempre un carattere sensibile ed irrequieto : divenne icona della moda anticipando le bellissime Lady Diana e Kate Middleton ma fu purtroppo molto sfortunata in amore.

Proprio per i suoi amori proibiti fu famosa Margareyt: prima l’amore non coronato con Peter Towsend revisore dei conti della Regina madre, osteggiato dai ministri del Parlamento perché divorziato.

In seguito un secondo fidanzamento fallito e infine il matrimonio sposò nel 1960 con il fotografo Antony Armstrong-Jones da cui però divorziò nel 1978.

Molte però le voci mai confermate di amori fuori dai canoni accettabili dall’allora Corona Inglese: gli attori Peter Sellers e Warren Beatty, il musicista Mike Jagger, l’australiano giocatore di cricket Keith Miller.

La Principessa Margaret per molti versi fragile aveva un carattere che ricordava quello della tormentata Lady Diana.

Chissà se anche la Regina Elisabetta notò tali somiglianze tra la Principessa triste e la sua adorata ed inquieta sorella scomparsa nel 2002.

Ecco le due Principesse Elisabetta e Margaret insieme da ragazze: