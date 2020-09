‘Ha un grave disturbo, una patologia invalidante’: Regina Elisabetta, spunta l’indiscrezione

Scopriamo insieme in che modo potrebbe essersi manifestato il disturbo ossessivo-compulsivo della regina!

Di recente, è stato pubblicato un nuovo libro che racconta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l’infanzia della regina Elisabetta II.

Il testo, dal titolo The Royal Governess, è firmato da Wendy Holden, e si trova sugli scaffali delle librerie britanniche da circa una settimana.

Il libro comprende anche i racconti dell’insegnante privata Marion Crawford, che all’epoca si occupava dell’istruzione dell’allora principessa, Elisabetta.

In base a quanto si legge nel volume, l’attuale sovrana da piccola aveva strani comportamenti legati all’ordine:

“Metteva in fila sia le matite quando studiava, che i piatti in sala da pranzo. Le chiesi perché lo facesse e mi rispose che così si sentiva al sicuro, ma non sono riuscita a capire di cosa avesse paura.”