‘Non mi fanno vedere Archie’ La Regina Elisabetta disperata, il retroscena dopo l’addio di Meghan e Harry

Il divorzio da Buckingham Palace comporterà una dura conseguenza per il piccolo Archie, la Regina Elisabetta è addolorata

Mentre Harry e Meghan si riuniscono in Canada, nel Regno Unito la Regina Elisabetta si dispera per ciò che accadrà con il nipote Archie e fa delle dichiarazioni scioccanti.

La Regina Elisabetta e l’anno più difficile

La colonna portante del Regno Unito è indiscutibilmente la sovrana più longeva, Elisabetta II.

A quasi 93 anni la matrona dei Windsor ha ancora la forza per gestire situazioni difficili che mettono alla prova la serenità del suo Regno.

Si è sempre spesa per ottemperare ai suoi impegni infatti, ed i sudditi la amano e la rispettano profondamente.

Ancora oggi presenzia agli impegni reali e questo anno per lei è stato davvero duro da gestire ma non si è mai persa d’animo.

A causa dello scandalo che ha coinvolto i Windsor a causa del coinvolgimento del figlio Andrea nel caso Epstein, la Regina ha già dovuto allontanare suo malgrado un amato membro della famiglia.

Ora l’annuncio del nipote il Principe Harry e della moglie Meghan Markle l’ha avvilita del tutto.

Archie non vedrà più i nonni?

La notizia della decisione dei Duchi di Sussex di rinunciare al loro ruolo reale ha sconvolto tutti nel Regno Unito e non solo.

La Famiglia Reale è molto colpita, con Il fratello William ed il padre Carlo i più avviliti.

Anche i nonni di Harry la Regina Elisabetta ed Il Principe Filippo secondo fonti vicini a loro, sarebbero provati da questo affronto che alla loro età non si sarebbero mai aspettati.

La Regina in particolare, che per tanti tempo ha cercato di fare da collante tra tutti i membri reali e che aveva sperato di ripianare i rapporti con la nuora Meghan, ora forse dovrà farsi da parte con grande dolore.

Avrebbe infatti dichiarato, come riporta anche IlGiornale:

“Sua maestà è molto triste in questo momento. Da quando è nato ha visto il nipote solo un paio di volte”,

La fonte continua:

“E’ soprattutto è consapevole che il piccolo Archie non potrà crescere a stretto contatto con George, Charlotte e Louis”.

Le uniche volte che la Regina ha potuto vedere il piccolo Archie infatti è stato poco dopo la nascita e un paio di settimane successive poi più nulla fino ad ora che il bimbo ha 8 mesi.

Non è difficile immaginare il dolore che possa provare come bisnonna all’idea che ora il piccolo si trasferirà in Canada con i genitori e che dunque potrebbe anche non vederlo più.

Anche il Principe Carlo, nonno del piccolo ha espresso lo stesso pensiero di sua Maestà:

“Harry sa molto bene quanto sono legato a mio nipote. Una separazione del genere può essere dannosa”

Chissà se Harry e Meghan vorranno portare il piccolo in visita alla ormai molto anziana nonna la Regina Elisabetta.