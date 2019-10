Regina Elisabetta, la decisione è stata presa: la famiglia reale spiazzata e incredula

La Regina Elisabetta non ha mezzi termini e mezze misure. Così ha deciso e la qualcuno della famiglia reale non è rimasto per nulla contento

La Regina Elisabetta usa il pugno di ferro e tiene tutti quanti nel dubbio. Ma la sua decisione ha spiazzato la famiglia reale e le cose potrebbero ancora cambiare.

L’ira della Regina per le faide familiari

Una donna che ha regnato per tutta la sua vita ha dovuto mantenere sempre un certo rigore. Ma non solo, perché ha dovuto far fronte a tantissimi scandali dei suoi figli in primis – Andrea con i suoi colpi di testa e Carlo con il tradimento a Lady Diana.

E poi divorzi, la crescita di Harry che ha portato numerosi guai e l’arrivo di Meghan Markle data in pasto ai media. Insomma, non deve essere facile viste tutte le cose accadute in questa famiglia che oggi sembra essere in un momento di calma grazie all’arrivo dei nipotini.

Nonostante tutto la Sovrana è in pena per William e Harry che sembrano oramai non avere più nulla in comune, vivendo su due Pianeti diversi.

La decisione della Sovrana inglese

Ma ciò che mette tutti in accordo è l’essere stati presi in contropiede per il cambio del testamento della Sovrana, che giova a qualcuno ma vede il patrimonio sparire per qualcun’altro.

L’Express ha rivelato che il patrimonio pari a 492 milioni di euro si dovrà dividere tra tutti i beneficiari, che aumentano di anno in anno.

Carlo e Andrea hanno subito il colpo più grande, vedendosi ridurre l’eredità in una somma irrisoria rispetto al passato. Camilla Parker è proprio stata estromessa del tutto – anche se è una voce non ancora confermata.

Le privilegiate? Senza dubbio Meghan Markle e Kate Middleton insieme ai loro figli che potranno godere di somme molto alte nonché altri beni. Stesso discorso per William e Harry che potrebbero vedere il loro patrimonio più alto del previsto.

Si darà il via ad una nuova faida familiare? Staremo a vedere!