Regina Elisabetta, “Non avranno quel destino”: la decisione netta sul futuro di Charlotte e Louis

La Regina Elisabetta è preoccupata per il destino dei piccoli Louis e Charlotte e prende una decisione netta: che cosa ne pensano William e Kate?

Charlotte e Louis non avranno quel destino: così la Regina Elisabetta ha deciso di dare un taglio netto al protocollo prendendo una decisione inaspettata.

Charlotte e Louis sono già mini influencer

Inutile negarlo, i tre figli di William e Kate hanno conquistato tutti quanti per la loro simpatia e personalità. Charlotte Elizabeth Diana non è solo bellissima ma è già una piccola influencer, grazie ai deliziosi completi che mamma Kate sceglie insieme a lei.

Non da meno l’ultimo arrivato Louis, identico a sua madre quando era piccola, che tra sorrisi e modi di fare regali ha già rubato il cuore a tutto il Regno Unito. Per loro però il protocollo inglese avrebbe in riserbo un destino non proprio piacevole e per questo la Sovrana ha deciso di intervenire, cambiando tutte le regole.

La decisione della Regina Elisabetta

Dopo tutti gli scandali che hanno travolto la famiglia – tra cui l’ultimo del Principe Andrea – la Sovrana ha deciso di cambiare le carte in tavola. Charlotte e Louis sono considerate gli “spare” ovvero gli eredi di riserva, nel caso accadesse qualcosa al legittimo in successione.

Un giorno il tanto amato George sarà Re, mentre sua sorella e suo fratello saranno le riserve. La maledizione dello spare si tramanda da tantissime generazioni ed Elisabetta non se la sente di mandare i suoi piccoli nipoti allo sbaraglio.

Per questo motivo non sarà solo George preparato per una prossima vita da Re, ma anche Charlotte e Louis con un team di collaboratori esperti che daranno loro la stessa educazione così da non vivere all’ombra del primogenito.

William e Kate concordano con questa coraggiosa decisione della Sovrana, così che i loro figli siano pronti e che non si trovino impreparati come i loro predecessori – evitando scandali e comportamenti inadeguati.