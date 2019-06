La Regina Elisabetta interviene nella crisi tra Kate e William: ‘Non devono divorziare’

Il Principe William e Kate Middleton in crisi? La Regina Elisabetta potrebbe impedire il divorzio dei Duchi di Cambridge dopo le voci sul tradimento

Si infittiscono le voci che vedono la coppia reale in crisi. Nell’ipotesi in cui i Duchi di Cambridge intendono separarsi, la Regina potrebbe impedire il divorzio, ecco il motivo.

Crisi tra William e Kate

Da mesi circolano voci sulla crisi tra Il Principe William e Kate Middleton. Il loro matrimonio è al capolinea? Nelle ultime settimane, la coppia reale è stata al centro delle voci di gossip per il presunto tradimento del primogenito di Lady Diana e Il Principe Carlo. Nel dettaglio, l’ex migliore amica della Duchessa di Cambridge è stata allontanata: Rose Hanbury. Le due si sono incontrate nel 2016 durante un gala di beneficenza e da quel momento erano diventati migliori amici. Proprio Kate ha chiesto a suo marito di eliminare Rose dalla cerchia delle sue conoscenze. I rumors attorno a questa notizia si infittiscono perché Rose ha anche tolto la fede, pare infatti abbia definitivamente rotto con il marito.

Nelle scorse settimane, le due donne sono state ospiti al banchetto di Stato tenutosi a Buckingham Palace per il Presidente Trump e la moglie Melania, per celebrare la loro presenza in Gran Bretagna. Tuttava, sembra che le due non si siano mai rivolte la parola.

Regina Elisabetta impedisce il divorzio: il motivo

Le voci sulla crisi del matrimonio tra William e Kate si fanno sempre più insistenti. C’è chi crede che nell’ipotesi in cui si dovessero lasciare la Regina Elisabetta lo impedirebbe. Nella sua vita, ha assistito alla a molte rotture nella famiglia reale.

Secondo quanto riportato da Cheat Sheet, la Regina Elisabetta non permetterà alla coppia di dirsi addio, nemmeno se entrambi fossero d’accordo per evitare ulteriori scandali.