Regina Elisabetta, “Non è l’uomo per te”: svelata la terribile crisi poco prima del matrimonio

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono insieme da più di 70 anni e viene svelato cosa è accaduto, poco prima del matrimonio etichettata come una vera e propria crisi

Una coppia da invidia quella della Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, ma non tutti sanno cosa abbiano dovuto combattere prima del matrimonio, a partire dalla riluttanza di Re Giorgio VI.

L’incontro tra la Sovrana e Filippo

Nel 1934 Filippo Mountbatten incontra per la prima volta una giovane bambina di otto anni, in occasione del matrimonio della cugina di lui. Uno sguardo e un sorriso poi nulla più.

Ma il destino fa incontrare nuovamente i due giovani nel 1939 e lei – tredicenne – si innamora perdutamente di questo marinaio di 18 anni. Una differenza di età molto pericolsa, una partenza per la guerra e il mondo con gli occhi puntati addosso a questo ragazzo – che sembrava volesse solo la fama e non l’amore.

La Sovrana si dimostra sin da subito molto determinata, perché decide di aspettarlo perché crede sia l’uomo della sua vita.

La crisi prima del matrimonio

Re Giorgio VI svolge un ruolo molto importante e nonostante fosse considerato accondiscendente e obiettivo, non vede in Filippo l’uomo giusto per sua figlia – futura Sovrana:

“non è l’uomo per te”

Elisabetta va in crisi ma non intende rinunciare a quel ragazzo, conquistando una cosa che all’epoca non è usuale: non fare un matrimonio combinato e sposare l’uomo di cui è innamorata.

Dopo la fine della guerra, i due giovani ragazzi si frequentano e non mancano i pettegolezzi in quanto ritenuto un

“impenitente farfallone, difficilissimo di carattere”

Come evidenzianto dal Times, difendendo la Sovrana e vedendo il lei una donna molto indipendente e decisa.

Le lettere scovate della Sovrana fanno emergere che i loro incontri sono stati due in tre anni, aspettando il 1946 quando finalmente Filippo chiede in moglie la futura Sovrana inglese, con un anello di tre diamanti davanti all’occhio non convinto di Re Giorgio VI.

Tutto rimane segreto sino al 1947, sino a quando il Re non si convince di questo amore e da l’annuncio a tutto il Regno Unito. Una piccola crisi il giorno delle nozze, dovuto alla giovane età – al peso e alla responsabilità e anche ad una corona che non voleva restare al suo posto.

Il resto è storia.