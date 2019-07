Regina Elisabetta, tuona tutta la sua ira contro il marito Filippo: “Cosa diranno di me?”

Pensavate che il matrimonio tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo fosse rose e fiori? Sbagliavate di grosso, visto come si è infuriata la sovrana!

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono sposati oramai da tempo immemore, eppure qualcosa ha fatto infuriare la sovrana che ha tuonato a Palazzo tutta la sua ira.

Il matrimonio con il Principe Filippo

Sono 72 anni che questi due individui molto celebri e importanti condividono la propria vita nella gioia e nel dolore. Si narra che lui sia l’unico a poter alzare la voce contro la sovrana e che sia sia anche l’unico a consigliare dandole una spalla sulla quale piangere quanto ha bisogno.

Una donna fredda e determinata che ha trovato in Filippo il marito perfetto, per affrontare non solo il Regno ma mandare avanti anche la famiglia tra gossip, divorzi e scandali.

Nonostante tutto c’è un piccolo cruccio che la Regina non vuole più tollerare e sa che prima o poi il conto da pagare sarà molto salato.

La rabbia della Regina contro il marito

Lo ha descritto bene il Daily Mail in un articolo lungo e dettagliato, dove si raccontano tutti i presunti flirt del Principe alle spalle della moglie. Nonostante lei abbia fatto finta di nulla in tutti questi anni, chi abita con loro giura di aver sentito alcune litigate in merito all’argomento:

“Cosa diranno di me adesso”

Quante volte l’avrebbe tradita? Non ci sono dati certi e sicuramente qualcosa non sarà veritiero, ma voci di corridoio dicono di aver perso il conto.

Lo scandalo più famoso è senza dubbio quello del 2012 quando il Principe fu ricoverato per un infarto: non tutti sanno che in quel momento era in compagnia con una certa Amanda – amica del figlio Carlo – molto più giovane di lui.

Sarà anche l’uomo dei sogni, ma quanto ha dovuto subire la sovrana?