Regina Elisabetta contro Meghan Markle, arriva la denuncia: “E’ una minaccia per i sudditi”

La Regina Elisabetta non ha mai avuto in grande simpatia Meghan Markle. Oggi arriva una denuncia seria circa il suo ruolo e i suoi vizi

La bella Meghan Markle e il suo matrimonio reale potrebbe presto capitolare. Il motivo? Il suo essere poco reale. Ecco questa volta cosa ha fatto la moglie del Principe Harry.

Meghan Markle: basta con le tue stravaganze!

Secondo quanto riportato dal The Mirror, un esperto reale ha etichettato la neomamma Meghan Markle con un termine specifico: “stravagante”. Le sue spese fanno incavolare spesso i contribuenti. La biografa reale Angela Levin ha detto che alcuni inglesi si sono addirittura rifiutati di pagare la tassa da quando è entrata Meghan con il suo vento “americano”.

La Duchessa non si è limitata: a partire dalla baby shower a New York e dall’abito costoso che indossava nelle sue foto che celebravano il suo fidanzamento ufficiale con il marito Prince Harry. Proprio da questo malcontento nascerebbe il Meghan e Harry. La Levin ha espresso il suo parere sulla moglie di Harry in un’intervista a The Conservative Woman, un sito web politico britannico, con il titolo “Meghan – Menace or Savior?” Meghan- Minaccia o salvezza?.

Meghan è una minaccia per gli inglesi?

Molti degli inglesi ritengono l’arrvo di Meghan Markle una sciagura. Il vestito sopracitato pare costasse attorno le 56.000 sterline, un bel gruzzoletto. Mentre il baby shower è costato sulle £ 300.000. Un po troppo per chi come lei vuole dare un’immagine sobria e umana alla corona.

La signora Levin spera che la Duchessa diventi più “Reale” e meno spendaccione per durare all’interno del Regno. Di recente, Meghan e Harry, si sono trasferiti nella loro nuova casa nella tenuta di Queen’s Frogmore a Windsor, ma solo dopo che i lavori di ristrutturazione della dimora fossero ultimati. Il costo di questi lavori? Ben 3 milioni di sterline. E pare che i due abbiano intenzione di ristrutturare anche altre proprietà.