La regina Elisabetta caccia la mamma di Meghan Markle, dopo un lungo soggiorno presso la dimora reale, ecco cosa è successo tra le due donne

Lo scorso sei maggio, Meghan Markle ha dato alla luce il suo primo figlio: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Per aiutare sua figlia, mamma Doria è giunta a Londra tre settimane prima della nascita del piccolo, decisione questa che ha fatto storcere il naso alla Regina Elisabetta.

La Regina Elisabetta contro la mamma di Meghan Markle

Una data indimenticabile per i numerosi fan della famiglia reale. Due settimane fa, Meghan Markle e Il Principe Harry sono diventati genitori. La Duchessa di Sussex, diversamente da quanto affermato, ha partorito a Londra in una struttura ospedaliera esclusiva. Il piccolo Harry è stato presentato al mondo 48 ore dopo la sua nascita nel Castello di Windsor. Per questo importante evento la mamma dell’ex attrice americana, Doria Ragland è giunta presso la dimora della figlia ben tre settimane prima.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la scelta di presentarsi presso la dimora reale con così largo anticipi non è stata gradita dalla Regina Elisabetta. I tabloid inglesi riportano la notizia che la Regina sia andata su tutte le furie perché la mamma di Meghan Markle sembrava non volesse più andare via da Frogmore House, dove vivono i Duchi Di Sussex. Tuttavia, nelle ultime ore circola in rete una notizia che sicuramente ha riportato il sereno nella famiglia reale.

Doria Ragland va via dalla dimora reale: il motivo

Dopo pochi giorni dalla nascita del suo nipotino, la nonna materna ha deciso di lasciare la dimora reale per un viaggio molto importante. Doria Ragland è stata avvistata nel giardino della sua casa, a Los Angeles.

La mamma di Meghan Markle si sarebbe iscritta ad un corso che impartisce lezioni da nonni. Il corso è organizzato da Brandi Jordan, nota con il soprannome de la “Fata del Sonno”.