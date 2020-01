‘Uno sparo in testa’ Regina Elisabetta, il dolore e la verità sulla sua salute: la Ferguson svela tutto

‘Uno sparo in testa’ Regina Elisabetta, il dolore e la verità sulla...

La Regina Elisabetta è davvero inossidabile come sembra? Sarah Ferguson si lascia scappare una rivelazione sullo stato di salute della Sovrana più longeva

Non ci sono mai stati ottimi rapporti tra Sarah Ferguson e la Regina Elisabetta, ma ora la Duchessa di York svela un retroscena sulla ex suocera che forse nessuno sapeva.

La Regina Elisabetta sul trono d 68 anni, nasconde dei problemi di salute?

Alla morte di Giorgio VI nel 1952 la figlia maggiore della Regina Madre e del sovrano prese la guida del Regno Unito anche se era solo una ragazzina.

Le doti di grande sovrana erano però già visibili in Elisabetta II che da allora ha retto il suo regno e si è dedicata anima e corpo agli impegni di corte.

A volte criticata per i suoi modi duri ed irreprensibili, come la sua condanna dei vari divorzi che si sono succeduti nella Famiglia Reale, la 92enne Elisabetta è molto amata dai sudditi.

E’ vosta infatti come ultimo baluardo della Monarchia caratterizzata dal forte senso di responsabilità e dedizione, che i sudditi non ritrovano nei futuri eredi al trono.

Forse l’unico che potrebbe secondo i sudditi sostituire egregiamente la Regina sarebbe il nipote, il Principe William che però avrebbe già privatamente rifiutato l’incarico per dedicarsi alla moglie Kate Middleton ed ai loro tre figli.

Il commento di Sarah Ferguson che ha scatenato i fan reali

La Regina però ha ormai un’età importante ed anche se continua a rispettare con estrema puntualità i suoi impegni ufficiali i suditi inziano a d interrogarsi su quando lascerà il trono ed a chi.

Il Principe Carlo sembra sempre più attivo nelle decisioni del Regno anche perché il terzogenito della Regina e del Principe Filippo, il Principe Andrea è stato messo “fuori gioco” dallo scandalo Epstein che ha fatto tremare Buckingham Palace.

Anche le figlie del Principe Andrea, Beatrice ed Eugenia di York hanno subito lo stigma dello scandalo e rischiano di perdere i loro benefici.

In tutto ciò è di recente emerso un commento al vetriolo della ex nuora della Regina Elisabetta, Sarah Ferguson con la quale dagli scandali conseguenti al divorzio da Andrea non ci sono stati buoni rapporti.

Parlando della salute della sovrana infatti, la rossa Fergie avrebbe ironizzato sulla longevità quasi al limite dell’umano della Regina, con una dichiarazione riportata anche da velvetgossip e che ha sollevato tra i fan reali i commenti più disparati.

“Se le sparassero alla testa non solo sopravvivrebbe, ma non ammetterebbe nemmeno un po’ di dolore”

Chissà se le intenzioni di Sarah Ferguson erano bonarie o sarcastiche, in ogni caso la sua frase non deve essere passata inosservata a Buckingham Palace.