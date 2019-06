La Regina Elisabetta il pesante rifiuto al figlio di Meghan e Harry: ‘Non ci sarà per Archie’

Meghan Markle e il Principe Harry, hanno messo al mondo un bell’ometto ma la Regina Elisabetta non mostra tanto attaccamento per il piccolo

Una nonna dovrebbe essere amorevole con il proprio nipote. La Regina Elisabetta però ha un cuore di nonna reale, pertanto non sempre si comporta in maniera “tradizionale”. Con il Principe Harry ha sempre avuto un buon rapporto, ma da quando il Principe ha sposato Meghan ed è diventato papà del piccolo Archie, il loro rapporto è un po’ scemato. Le sue decisioni circa il piccolo lasciano anche i sudditi un po’ basiti.

La Regina Elisabetta dice No: non presenzierà al battesimo del piccolo

Il piccolo Archie presto sarà battezzato e il Principe Harry e la sua consorte Meghan Markle non vedono l’ora. Ma La Regina Elisabetta, a quanto pare, ha deciso di non esserci ai festeggiamenti che per il mese prossimo, salvo imprevisti, si celebreranno nella cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. La regina non è riuscita a presenziare nemmeno al battesimo del Principe Louis in verità.

La monarca quindi ha preferito assolvere ad altri compiti ed evitare il battesimo del piccolino che comunque è un evento sia religioso che familiare molto importante. Per fortuna però una delle due nonne ci sarà.

Al battesimo ci sarà la nonna materna

Al posto della Regina Elisabetta ci sarà però la mamma di Meghan, Doria Ragland. Ma come mai la monarca ha deciso di non esserci in un giorno così importante? Pare che la Regina avesse già preso, per quella data, altri impegni. Non è nella sua natura cancellarli o venir meno, pertanto ha declinato l’invito del nipote e della sua moglie americana non molto amata da tutta la famiglia reale. A confermare la notizia i giornali inglesi più importanti, tra cui il Daily Mail Express.

La decisione della Regina ha fatto storcere un po’ il naso ai sudditi che vorrebbero da lei un po’ più di affettuosità e presenza nei confronti del neo arrivato.