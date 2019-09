Regina Elisabetta, “Povera te”: svelato l’affronto diretto della sorella Margaret

La Regina Elisabetta negli anni ha dovuto subire tantissimo nonostante il suo carattere forte. Anche Margaret, la sorella, l’ha spiazzata e resa più fragile del previsto

Chi è veramente la Regina Elisabetta? Sicuramente la Regina Madre e la sorella Margaret la conoscono meglio di chiunque altro svelando delle insicurezze mai notate dagli inglesi.

L’infanzia della Sovrana

Una infanzia particolare, tanto che la piccola futura sovrana non è mai andata a scuola studiando la storia inglese con i precettori direttamente sui luoghi dei vari avvenimenti.

Una volta che diventa erede al trono la Regina Madre decide di farle studiare poesia, proprio per allenare la memoria e insegnarle a parlare in modo conciso, rapido ma incisivo.

A 13 anni si ritrova con la sorella a visitare il Collegio navale di Dartmounth dvoe si innamora perdutamente del cadetto di diciotto anni Filippo di Grecia.

Un amore corrisposto tanto che il cadetto, non ben visto dai genitori in quanto decisamente povero per una erede al trono, inzia a scriverle andando avanti anche quando la guerra avrebbe potuto dividerli.

Dall’età di 21 anni diventa ciò che ancora oggi è, mantenendo il suo impegno in toto senza mai arrendersi di fronte agli scandali, colpi bassi e gossip di ogni parte del mondo.

Ma come era il rapporto con Margaret?

L’affronto di Margaret

Mentre la sovrana nasce nel 1926, la sorella arriva poco dopo nel 1930. Una grande intesa sin da piccole, dove i giochi erano dei cavalli di pezza che loro pettinavano e strigliavano prima di andare a dormire – come racconta La Stampa.

Una famiglia felice, fatta di amore e grande rispetto con una stima per il padre. Nel 1936 la loro tata Marion Crawford andò dalle bambine informandole che lo zio David – Edoardo VIII, aveva deciso di abdicare in favore di loro padre:

“questa sera quando torna, dovrete fargli un inchino”

E’ in quel momento che Margaret affronta la sorella, gelandola sul posto. Le chiede se quindi la prossima ad essere incoronata sarà proprio lei e la Sovrana annuisce confusa e Margaret sorride ironica:

“povera te!”

Lasciando quella stanza nel silenzio, spezzando per un attimo il loro bellissimo rapporto.