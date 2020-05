Regina Elisabetta, l’affronto ‘contro’ Kate Middleton: il regalo al Principe Edoardo

La Regina Elisabetta si è sempre ‘dimenticata’ del suo ultimo figlio Edoardo, ma nonostante questo gli ha fatto un regalo molto prezioso: Kate Middleton non sembra averla presa bene!

Tutti hanno un rapporto particolare con la Regina Elisabetta, ma mai come l’ultimo figlio Principe Edoardo: eppure c’è un particolare che in pochi conoscono.

Il rapporto tra la Sovrana e il Principe Edoardo

Il quarto figlio della Sovrana e Principe Filippo non è mai stato menzionato, eppure è l’unico a non aver mai alimentato gossip o notizie particolari. Unica pecca sta nel fatto che quest’uomo non sia mai stato considerato in famiglia, non solo perché “ultimo figlio” ma proprio per il rapporto inesistente con la madre.

Come raccontiamo in questo nostro articolo, in una delle biografie scritte in questi anni, viene raccontato un episodio particolare: sembra infatti che la Sovrana si sia dimenticata del compleanno del figlio. Una volta che una dello staff ha ricordato l’evento alla Regina, la stessa ha chiesto venisse acquistato un regalo.

Uno dei tanti gesti poco affettuosi che Edoardo non dimentica e che lo mette allo stesso piano del Principe Carlo, mentre Anna e Andrea godono da sempre dell’affetto dei genitori (come raccontano media inglesi e biografie).

Il regalo e il gesto ‘contro’ Kate Middleton

Nonostante tutto questo, il Principe Edoardo è rimasto sposato con la stessa donna dal 1999. Un amore travolgente quello con Sophie: una donna riservata, discreta e molto elegante. La sua somiglianza con Lady Diana ha spiazzato gli utenti inglesi e sembra proprio che sia la nuora preferita dalla Sovrana.

Come riporta anche Vanity Fair, Sophie è diventata una delle consigliere predilette da Elisabetta al punto di permetterle di chiamarla “mama”. Sembra inoltre che Sophie stia ricevendo molti compiti e che sostituisca la Regina agli eventi mondani: un gesto che – secondo i rumors – Kate Middleton non avrebbe per nulla apprezzato.

Daily Mail evidenzia inoltre che la cara Sophie sarebbe altresì molto amata dagli inglesi e non solo dalla Sovrana: questa donna d’acciaio farà parlare molto di sé!