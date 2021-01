La Regina Elisabetta compleanno: la scelta del regalo lascia senza parole

La reale britannica celebrerà i 95 anni e lo farà in modo altisonante in compagnia dei suoi cari, ecco come.

Mancano davvero pochi mesi al festeggiamento dei 95 anni della Regina Elisabetta. Prevista una celebrazione d’eccezione.

La corona britannica ha già scelto quale sarà il suo regalo del 2021 e la rivelazione del dono sta lasciando tutti a bocca aperta.

Sarà una celebrazione diversa, segnata dal periodo della pandemia, ma non perderà il suo valore. Si tratta di una tappa importantissima per la regnante.

Il regalo della regina Elisabetta

La corona britannica ha deciso in che modo festeggerà i suoi 95 anni.

La regina Elisabetta II, in base a quanto riportato da un senior Royal al Sunday Times, organizzerà una gigantesca parata.

Si tratterà di quella del Trooping the Colour, la sfilata della bandiera che si svolge a Londra dal 1820.

La parata militare si tiene ogni anno a Horse Guards Parade, nei pressi del St James’s Park, a Londra.

La Regina effettuerà una vera e propria ispezione delle truppe dell’Household Division e le guiderà lungo il Mall fino a Buckingham Palace.

Una celebrazione incredibile

La Regina Elisabetta compirà 95 anni il prossimo 21 aprile, ma l’attesissima parata si terrà soltanto il 12 giugno del 2021.

La celebrazione avrà luogo due giorni dopo il compleanno di un altro membro della famiglia reale, il duca Filippo, marito della regina, che compirà invece 100 anni.

All’evento dovrebbero partecipare tutti i componenti della famiglia reale, compresi Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie.

Chissà se, entro la data della parata, la coppia riuscirà a mettere da parte i dissapori con il resto della famiglia, che non vede da diverso tempo.

I duchi di Sussex, infatti, vivono a Los Angeles e non sono più tornati a Londra sia a causa della pandemia che per allontanarsi dai parenti, che hanno creato loro non pochi problemi.