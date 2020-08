Reggio Calabria, entrano nel museo archeologico rifiutando il termoscanner: sanificazione straordinaria

Un nuovo spiacevole episodio legato ad un museo, anche se questa volta, fortunatamente, non sono state danneggiate delle opere. A far scalpore in questo caso l’introduzione all’interno del museo archeologico di Reggio Calabria di 4 persone.

Data la situazione pandemica che viviamo ormai da molti mesi, i musei sono visitabili solamente con prenotazione e sottoponendosi al termoscanner.

I 4, in questo caso però, con toni minacciosi si sarebbero sottratti ai controlli e senza pagare il biglietto sarebbero riusciti ad entrare nel museo.

Questa “intrusione” inaspettata ha quindi costretto il direttore del museo archeologico, Carmelo Malacrino, ad ordinare una sanificazione straordinaria. Inoltre, per questo motivo oggi il museo aprirà con due ore di ritardo.

La compagnia dei 4 vandali sarebbe riuscita ad arrivare sino alla stanza dedicata ai Bronzi di Riace prima di essere fermata. Inoltre, sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi.

“Sono sconcertato e rammaricato sia per il disagio che l’episodio procurerà a quanti hanno prenotato per stamattina, sia per il gesto e le parole rivolte al personale, che ha sempre profuso grande impegno per accogliere i visitatori, tanto più in un momento delicato come questo in cui siamo sotto rischio sanitario”.