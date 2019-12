Regali di Natale, 5 idee regalo originali per stupire la fidanzata

Natale 2019: basta con i soliti regali triti e ritriti. È tempo di stupire la tua fidanzata con un regalo originale che le faccia pensare che ti ama sempre più.

Certo, a Natale basta il pensiero ma facciamo in modo che quel pensiero sia speciale.

A Natale non serve spendere tanto

Non sempre il regalo di Natale più bello è quello che costa di più. Dopo averti consigliato il regalo perfetto per la mamma, oggi è il momento di parlare dell’altra donna del tuo cuore. Ci si può anche ingegnare con un po’ di creatività e pazienza.

Un esempio? Un calendario dell’avvento fai da te. Bastano 24 piccole scatoline o bustine (o 25) che la tua fidanzata dovrà scartare giorno per giorno. In ogni pacchettino la tua lei potrà trovare dei regalini che rispecchiano i suoi gusti, la vostra storia e la sua personalità. Puoi iniziare, ad esempio, con una bustina del suo tea preferito, per poi continuare con il suo dolcetto preferito e arrivare al regalo più importante, quello della Vigilia di Natale. Ti piace l’idea?

Se non sei tipo da fai da te, puoi optare sempre per un calendario dell’Avvento già confezionato. Ne esistono per tutte le tasche: più economici sono sicuramente quelli che contengono cioccolata, i più costosi quelli delle grandi case di make-up.

Se la tua fidanzata è un’amante della moda e il tuo budget lo consente, puoi regalarle la it bag tanto desiderata. Se non sai si quale optare chiedi alla sua migliore amica!

Il regalo “esperenziale”

Per ovviare alla domanda: “Che cosa fate a Capodanno?” tu puoi giocare d’anticipo e regalare l’esperienza dell’ultimo dell’anno alla tua lei. Che sia in città, in montagna o in ad una festa danzante, l’importante è che siete insieme.

La vostra è una coppia sopra le righe? Lascia stare i regali esperienza classici e prova con qualcosa di diverso. Un salto in bungee jumping insieme? Non lo dimenticherà mai!