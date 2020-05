Reddito di Emergenza è compatibile o incompatibile con il Reddito di Cittadinanza?

Al via le domande per richiedere il Reddito di Emergenza: sono già oltre 100.000 le istanze presentate all’INPS in meno di una settimana. A rivelarlo è una nota dell’INPS.

Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Previsto dal DL 34/2020 per supportare le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Uno dei dubbi e delle richieste pervenute alla Redazione di Letto Quotidiano riguarda la possibilità o meno di integrare il Reddito di Cittadinanza con il Reddito di Emergenza.

Dunque, Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza sono compatibili o meno? Se inizialmente si era parlato di una compatibilità tra reddito di emergenza e reddito di cittadinanza, a chiarire il dubbio è il Decreto Rilancio che ha sancito l’incompatibilità tra le due misure economiche.

Reddito di Emergenza: soggetti esclusi

Dal Reddito di Emergenza sono esclusi i nuclei familiari che:

beneficiano del reddito di cittadinanza

abbiano anche un solo componente che ha beneficiato di una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020

abbiano anche un solo componente titolare di pensione

abbiano componenti titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione è superiore all’importo del reddito di emergenza mensili.

Reddito Emergenza: quali sono i requisiti necessari?

I requisiti necessari per richiedere e presentare la domanda all’INPS sono:

residenza in Italia al momento della domanda,

un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio,

un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro,

un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 europer ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro), in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

