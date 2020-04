Reddito di emergenza, come e cosa fare per ottenere il bonus

Il reddito di emergenza nel decreto legislativo di fine Aprile: a quanto ammonterà e chi potrà richiederlo?

Con il decreto di aprile sarà introdotto anche il reddito di emergenza, ma cos’è e come funzionerà? Chi potrà richiederlo?

Dopo il Decreto Cura Italia, il Governo voterà il 29 e il 30 Aprile 2020 alla Camera e al Senato per il nuovo decreto con il quale si stanzieranno oltre 50 miliardi di euro per sostenere la ripresa dell’economia italiana.

Laura Castelli, viceministro dell’Economia, è stata ospite al programma di Radio Capital dove a dichiarato:

“Il reddito di emergenza dovrà essere una cifra congrua ed io credo che dovrà essere circa una media di quello che oggi è il reddito di cittadinanza”

Questa misura di aiuto economico sarà impiegata per combattere la povertà che la pandemia e il lockdown hanno fortemente incrementato.

Coloro che usufruiranno del reddito di emergenza sono tutti quei soggetti esclusi dalle altre forme di sostegno economico (bonus INPS, cassa integrazione..) e che si trovano in evidente difficoltà.

Reddito di emergenza: a quanto ammonterà e per chi sarà?

Con il decreto di Aprile arriveranno delle novità tra cui: bonus figli, Rem, proroga Cig, affitti, bonus 800euro per le partita IVA.

L’esecutivo sta studiando le nuove misure del Decreto Legge di Aprile per risollevare l’economia italiana. Per sostenere ed aiutare coloro che non sono rientrati nei precedenti decreti sarà infatti introdotto un nuovo sostegno economico.

Sempre Laura Castelli ha affermato che sarebbe giusto, a suo parere, equiparare la somma del reddito di emergenza a quello di cittadinanza (circa 500 euro).

Invece Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro, afferma che:

“è una misura temporanea che potrà andare dai 400 fino a un tetto massimo di 800 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare”

I lavoratori che sono stati esclusi dai precedenti decreti, che rischiano di rimanere senza reddito fisso e che non accedono ad altri aiuti, potranno richiedere il reddito di emergenza.

Sarà quindi elargito per tutti coloro che non sono rientrati nell’indennità di 600 euro per autonomi e professionisti INPS o Cassa di Previdenza.

Potranno richiederlo ad esempio:

lavoratori in nero

lavoratori stagionali

precari

baby sitter

badanti e colf

lavoratori senza sussidio di disoccupazione

fast job

irregolari

chi non ha i requisiti per il reddito di cittadinanza

Ancora non sappiamo l’iter preciso da fare per richiedere il reddito di emergenza, attendiamo la votazione del decreto legislativo e la sua entrata in vigore con indicazioni, dettagli e regole da seguire.

