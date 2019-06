Reddito di cittadinanza, l’attesa delle proposte di lavoro: incalza la polemica

Il Reddito di Cittadinanza funziona ma incalza la polemica sulle mancate chiamate per le proposte di lavoro. E ora?

Il reddito di cittadinanza è oramai entrato in vigore, ma ci sono alcuni aventi diritto che “denunciano” il fatto di non aver ancora ricevuto alcuna proposta di lavoro. Ma come è possibile?

L’accredito della somma di giugno 2019

Nuovo mese e nuovo accredito per tutte le famiglie e i single aventi diritto, la cui quota arriva direttamente sulla card.

In questo nostro articolo vi abbiamo evidenziato la nuova normativa con tutti gli acquisti che si possono fare e quelli vietati categoricamente, pena l’annullamento.

L’Inps per la famiglia ha annunciato la predisposizione di pagamento di Poste Italiane, il 27 maggio con accredito entro fine del mese.

Per tutti quelli che hanno presentato domanda nel mese di marzo, entro la fine del mese stesso hanno ricevuto un secondo accredito, mentre chi ha presentato la domanda ad aprile – dovrebbe aver ricevuto il primo.

I posti di lavoro del reddito

L’Huffington Post – e non solo – ha fatto emergere che gli importi arrivano regolarmente, mentre non sono ancora pervenute le tre offerte di lavoro.

Tutti gli aventi diritto, per ora, ricevono il sussidio e sono in attesa di ricevere una chiamata per verificare le offerte di lavoro e fare i vari colloqui, con la possibilità di scartare sino a due proposte su tre.

Uno dei consigli del Centro per l’impiego è quello di sottoscrivere la Did – ovvero Dichiarazione immediata di disponibilità presente anche online.

In linea generale, tutto si dovrebbe sbloccare nel mese corrente di giugno con collegamento dei Centri alla piattaforma e con i navigar operativi.