Reddito di cittadinanza, nuovi obblighi e requisiti: l’Inps divulga la circolare aggiornata

Il reddito di cittadinanza ha nuove regole e requisiti, come da circolare che è stata divulgata dall’Inps: cosa cambia?

Il reddito di cittadinanza si evolve e l’Inps fa uscire una nuova circolare dove si dettano nuove leggi per gli aventi diritto. Ecco cosa cambia.

Le nuove regole del decreto

La circolare del 5 luglio – numero 100 – ha fatto emergere tutte le novità in merito a obblighi, paletti e anche requisiti per gli aventi diritto.

I possessori della card ora attendono le chiamate da parte delle agenzie del lavoro – aiutate dai navigator- mentre ora passano alcuni obblighi che dovranno essere seguiti alla lettera.

Prima di tutto l’avente diritto non dovrà essere sottoposto a condanne definitive o misure cautelari, compreso anche solo un fermo da parte degli inquirenti.

Se uno solo dei componenti della famiglia è disoccupato, non ci sarà alcuna speranza di ottenere il reddito – in quanto supportato da altri membri della famiglia. Si parla anche di patrimonio immobiliare dove si evince che le verifiche verranno effettuate anche al patrimonio estero: tale non dovrà essere superiore – in generale – a 30.000 euro.

Famiglie con disabili e requisiti

Le soglie del patrimonio immobiliare sono state incrementate di 5.000 euro per ogni componente, in caso di membro con disabilità media e sino a 7.500 euro per membri non autosufficienti o gravemente disabili.

Per i richiedenti extracomunitari sono state sospese le domande presentate da aprile 2019: gli stessi infatti dovranno presentare una certificazione che viene rilasciata dallo Stato estero di competenza con reddito – patrimonio e composizione del nucleo familiare.