Reddito di Cittadinanza, nuova lista degli acquisti: dal vino ai cellulari

Ma cosa si può comprare con il Reddito di Cittadinanza? Tantissime le novità in merito che passa dal vino e arriva sino ai cellulari! Ma vediamo insieme i dettagli

Il Reddito di Cittadinanza si amplia e arricchisce il piano degli acquisti, offrendo agli aventi diritto un ventaglio di proposte differenti da quelle precedenti.

I paletti e le limitazioni della card

La legge, nonostante le novità, possiede una lista di limitazioni e paletti la quale gli aventi diritto devono fare attenzione.

E’ consentito un prelievo limite di 100 euro per le persone singole e 210 euro per le famiglie, con la possibilità di pagare affitto oppure rata del mutuo.

Non è tutto, uno sguardo ai farmaci che si possono acquistare e anche agli alimenti – nonché vestiario di base, senza andare oltre (con brand di lusso o acquisti online esteri).

Naturalmente resta invariato il divieto nell’utilizzo della card per il gioco d’azzardo, per l’acquisto di gioielli – super alcolici – accessori di lusso – beni economico/finanziari e antiquari.

Non cambia anche un altro aspetto, considerato un bene non “urgente”, ovvero l’abbonamento in streaming con Netflix o Spotify.

I nuovi acquisti del Reddito

Come si evince anche dal Messaggero, c’è un nuova modifica al decreto che fissa un semaforo verde su alcuni acquisti che prima sembravano essere vietati.

Da aggiungere quindi alla lista mobili, libri e giocattoli oppure concedersi un pranzo fuori. Confermato l’acquisto per elettrodomestici (grandi e piccini) per la casa con un grosso via libera così da acquistare beni di primaria necessità.

L’anticipazione di questa nuova lista, come si evince dal quotidiano, dovrà essere ufficializzata nei prossimi giorni – così da avere la lista effettiva sui nuovi acquisti possibili dagli aventi diritto.